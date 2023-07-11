США про Путіна та Пригожина: У цій боротьбі немає героїв. Обидва причетні до звірств в Україні

У Державному департаменті США заявили, що у боротьбі диктатора Володимира Путіна та ватажка терористів Вагнера Євгена Пригожина "немає героїв". Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

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За його словами, ще треба побачити, як "бунт" Пригожина вплине на ситуацію в Росії та її війну проти України.

"Це була нова розробка, і я підозрюю, що нові розробки триватимуть. Але я просто скажу щодо повідомлень, очевидно, що Євген Пригожин та Володимир Путін були у суперечках один з одним, зараз ми бачимо їхню зустріч", — сказав Міллер.

Він зазначив, що у боротьбі між Путіним та Пригожиним "немає героїв".

"Це й ті, й інші люди, які звірювали чи замовляли звірства в Україні", — резюмував дипломат.

Раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що терористи Вагнера під час нещодавнього "військового заколоту" проникли на ядерну базу Воронеж-45, щоб захопити невеликі ядерні пристрої.

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