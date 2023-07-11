RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

США про Путіна та Пригожина: У цій боротьбі немає героїв. Обидва причетні до звірств в Україні

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 11:47
США про Путіна та Пригожина: У цій боротьбі немає героїв. Обидва причетні до звірств в Україні - Фото
Володимир Путін (Фото: EPA)

У Державному департаменті США заявили, що у боротьбі диктатора Володимира Путіна та ватажка терористів Вагнера Євгена Пригожина "немає героїв". Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

За його словами, ще треба побачити, як "бунт" Пригожина вплине на ситуацію в Росії та її війну проти України.

"Це була нова розробка, і я підозрюю, що нові розробки триватимуть. Але я просто скажу щодо повідомлень, очевидно, що Євген Пригожин та Володимир Путін були у суперечках один з одним, зараз ми бачимо їхню зустріч", — сказав Міллер.

Він зазначив, що у боротьбі між Путіним та Пригожиним "немає героїв".

"Це й ті, й інші люди, які звірювали чи замовляли звірства в Україні", — резюмував дипломат.

Раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що терористи Вагнера під час нещодавнього "військового заколоту" проникли на ядерну базу Воронеж-45, щоб захопити невеликі ядерні пристрої.

Читайте також: Буданов: Група Вагнера більше не воюватиме в Україні

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаволодимир путіндерждепЄвген Пригожингрупа вагнераМетью Міллер
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 