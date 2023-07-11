США про Путіна та Пригожина: У цій боротьбі немає героїв. Обидва причетні до звірств в Україні
У Державному департаменті США заявили, що у боротьбі диктатора Володимира Путіна та ватажка терористів Вагнера Євгена Пригожина "немає героїв". Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.
За його словами, ще треба побачити, як "бунт" Пригожина вплине на ситуацію в Росії та її війну проти України.
"Це була нова розробка, і я підозрюю, що нові розробки триватимуть. Але я просто скажу щодо повідомлень, очевидно, що Євген Пригожин та Володимир Путін були у суперечках один з одним, зараз ми бачимо їхню зустріч", — сказав Міллер.
Він зазначив, що у боротьбі між Путіним та Пригожиним "немає героїв".
"Це й ті, й інші люди, які звірювали чи замовляли звірства в Україні", — резюмував дипломат.
Раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що терористи Вагнера під час нещодавнього "військового заколоту" проникли на ядерну базу Воронеж-45, щоб захопити невеликі ядерні пристрої.
- 23 червня 2023 року ватажок вагнерівців Пригожин оголосив "похід" на Москву, але наступного дня домовився з владою РФ і відвів війська. Кремль повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі, а справу проти нього закрили.
- Лукашенко заявив, що бойовики Вагнера нібито навчатимуть білоруських військових.
- 26 червня росЗМІ писали, що у Білорусі нібито почали будувати табори для розміщення вагнерівців. У ДПСУ та розвідці поки що немає таких даних. Секретар РНБО Данілов також не вірить, що Лукашенко на це погодиться.
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