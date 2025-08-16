Суровая реальность в том, что РФ не собирается прекращать войну в ближайшее время – Каллас
Страна-агрессор Россия не собирается прекращать войну против Украины в ближайшее время, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Решимость президента Трамп достичь мирного соглашения является жизненно важной. Европейский Союз и наши европейские партнеры работали над координацией действий с президентом Трампом накануне встречи на Аляске. Но суровая реальность заключается в том, что Россия не намерена прекращать эту войну в ближайшее время", – написала чиновница.
Она отметила, что даже во время саммита на Аляске Россия начала новые атаки по Украине.
Каллас отметила, что российский диктатор Владимир Путин "продолжает затягивать переговоры и надеется, что ему это сойдет с рук".
"Он покинул Анкоридж, не взяв на себя никаких обязательств по прекращению убийств", – добавила чиновница.
В то же время, считает она, Соединенные Штаты имеют силу заставить Москву вести серьезные переговоры: "ЕС будет сотрудничать с Украиной и США, чтобы агрессия России не увенчалась успехом и чтобы любой мир был устойчивым".
Глава дипломатии ЕС отметила, что Россия не прекратит войну, пока "не осознает, что не может ее продолжать" – и поэтому Европа продолжит поддерживать Украину, в частности работая над 19-м пакетом санкций против Москвы.
Также Каллас акцентировала, что европейская безопасность не является предметом для переговоров.
"Настоящей причиной войны является империалистическая внешняя политика России, а не мнимый дисбаланс в архитектуре европейской безопасности", – подытожила чиновница.
- 16 августа европейские лидеры обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули готовность присоединиться к подготовке трехсторонних переговоров с участием Зеленского.
- 17 августа, за день до визита украинского президента в Вашингтон, Франция, Великобритания и Германия созывают заседание "коалиции желающих", чтобы обсудить шаги для достижения мира в российско-украинской войне.
- О ходе саммита на Аляске и дальнейших событиях читайте в хронике LIGA.net.
Комментарии (0)