Сувора реальність у тому, що Москва не збирається припиняти війну найближчим часом – Каллас
Країна-агресор РФ не збирається припиняти війну проти України найближчим часом, заявила глава євродипломатії Кая Каллас.
"Рішучість президента Трампа досягти мирної угоди є життєво важливою. Європейський союз та наші європейські партнери працювали над координацією дій з президентом Трампом напередодні зустрічі в Алясці. Але сувора реальність полягає в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом", – написала посадовиця.
Вона зауважила, що навіть під час саміту на Алясці Росія розпочала нові атаки по Україні.
Каллас зазначила, що російський диктатор Володимир Путін "продовжує затягувати переговори і сподівається, що йому це зійде з рук".
"Він покинув Анкоридж, не взявши на себе жодних зобов'язань щодо припинення вбивств", – додала чиновниця.
Водночас, вважає вона, Сполучені Штати мають силу змусити Москву вести серйозні перемовини: "ЄС буде співпрацювати з Україною та США, щоб агресія Росії не увінчалася успіхом і щоб будь-який мир був стійким".
Глава дипломатії ЄС зазначила, що Росія не припинить війну, допоки "не усвідомить, що не може її продовжувати" – і тому Європа продовжуватиме підтримувати Україну, зокрема працюючи над 19-м пакетом санкцій проти Москви.
Також Каллас акцентувала, що європейська безпека не є предметом для переговорів.
"Справжньою причиною війни є імперіалістична зовнішня політика Росії, а не уявний дисбаланс в архітектурі європейської безпеки", – підсумувала посадовиця.
- 16 серпня європейські лідери оприлюднили спільну заяву, у якій підкреслили готовність долучитися до підготовки тристоронніх переговорів за участі Зеленського.
- 17 серпня, за день до візиту українського президента до Вашингтону, Франція, Британія та Німеччина скликають засідання Коаліції охочих, аби обговорити кроки для досягнення миру у російсько-українській війні.
