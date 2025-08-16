Сувора реальність у тому, що Москва не збирається припиняти війну найближчим часом – Каллас

Путін й надалі затягує переговори й "сподівається, що йому це зійде з рук", зауважила високопосадовиця ЄС

Кая Каллас (Фото: Facebook посадовиці)

Країна-агресор РФ не збирається припиняти війну проти України найближчим часом, заявила глава євродипломатії Кая Каллас.

"Рішучість президента Трампа досягти мирної угоди є життєво важливою. Європейський союз та наші європейські партнери працювали над координацією дій з президентом Трампом напередодні зустрічі в Алясці. Але сувора реальність полягає в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом", – написала посадовиця.

Вона зауважила, що навіть під час саміту на Алясці Росія розпочала нові атаки по Україні.

Каллас зазначила, що російський диктатор Володимир Путін "продовжує затягувати переговори і сподівається, що йому це зійде з рук".

"Він покинув Анкоридж, не взявши на себе жодних зобов'язань щодо припинення вбивств", – додала чиновниця.

Водночас, вважає вона, Сполучені Штати мають силу змусити Москву вести серйозні перемовини: "ЄС буде співпрацювати з Україною та США, щоб агресія Росії не увінчалася успіхом і щоб будь-який мир був стійким".

Глава дипломатії ЄС зазначила, що Росія не припинить війну, допоки "не усвідомить, що не може її продовжувати" – і тому Європа продовжуватиме підтримувати Україну, зокрема працюючи над 19-м пакетом санкцій проти Москви.

Також Каллас акцентувала, що європейська безпека не є предметом для переговорів.

"Справжньою причиною війни є імперіалістична зовнішня політика Росії, а не уявний дисбаланс в архітектурі європейської безпеки", – підсумувала посадовиця.