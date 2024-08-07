Трамп анонсировал большое интервью Илону Маску
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп анонсировал большое интервью предпринимателю Илону Маску. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social (в Украине открывается только с VPN).
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Он сообщил, что в понедельник вечером (12 августа) даст большое интервью Маску.
Подробности будут позже, анонсировал Трамп.
Сам Маск пока не комментировал такое заявление.
- 20 июля президент Зеленский впервые с 2021 года провел разговор с Трампом. В частности, политики договорились обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным. Впоследствии Зеленский заявил, что пригласил Трампа посетить Украину.
- 4 августа Трамп поздравил российского диктатора Владимира Путина с "прекрасным соглашением", комментируя обмен заключенными между странами Запада и РФ 1 августа.
- Согласно опросу CBS News, 50% избирателей поддерживают вице-президента США Камалу Харрис, в то же время 49% – кандидата от республиканцев Трампа.
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