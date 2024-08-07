Трамп анонсировал большое интервью Илону Маску

Кандидат в президенты США пишет, что это произойдет 12 августа

Дональд Трамп (Фото: DIEU-NIALO CHERY / EPA)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп анонсировал большое интервью предпринимателю Илону Маску. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social (в Украине открывается только с VPN).

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Он сообщил, что в понедельник вечером (12 августа) даст большое интервью Маску.

Подробности будут позже, анонсировал Трамп.

Сам Маск пока не комментировал такое заявление.

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