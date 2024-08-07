Трамп анонсував велике інтерв'ю Ілону Маску

Кандидат у президенти США пише, що це відбудеться 12 серпня

Дональд Трамп (Фото: DIEU-NIALO CHERY / EPA)

Кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп анонсував велике інтерв'ю підприємцю Ілону Маску. Про це політик написав у своїй соцмережі Truth Social (в Україні відкривається лише з VPN).

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Він повідомив, що у понеділок ввечері (12 серпня) дасть велике інтерв'ю Маску.

Подробиці будуть згодом, анонсував Трамп.

Сам Маск поки не коментував таку заяву.

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