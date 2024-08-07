Трамп анонсував велике інтерв'ю Ілону Маску
Кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп анонсував велике інтерв'ю підприємцю Ілону Маску. Про це політик написав у своїй соцмережі Truth Social (в Україні відкривається лише з VPN).
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Він повідомив, що у понеділок ввечері (12 серпня) дасть велике інтерв'ю Маску.
Подробиці будуть згодом, анонсував Трамп.
Сам Маск поки не коментував таку заяву.
- 20 липня президент Зеленський вперше з 2021 року провів розмову із Трампом. Зокрема, політики домовились обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим. Згодом Зеленський заявив, що запросив Трампа відвідати Україну.
- 4 серпня Трамп привітав російського диктатора Володимира Путіна з "чудовою угодою", коментуючи обмін ув’язненими між країнами Заходу та РФ 1 серпня.
- Згідно з опитуванням CBS News, 50% виборців підтримують віцепрезидентку США Камалу Гарріс, водночас 49% – кандидата від республіканців Трампа.
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