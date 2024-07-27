Трамп хочет провести митинг в Батлере, где на него совершили покушение

Двое участников митинга 13 июля, получивших серьезные ранения также могут появиться там, рассказал он

Выступление Дональда Трампа во Флориде (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

45 американский президент Дональд Трамп планирует провести встречу с местными жителями в Батлере, где менее двух недель назад на него было совершено покушение. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на его сообщение в социальной сети Truth Social.

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В соцсети он заявил, что вскоре проведет еще одно предвыборное мероприятие в том же городе, чтобы "почтить" бывшего пожарного-добровольца Компараторе и двух "храбрых патриотов", получивших ранения во время стрельбы.

"Я вернусь в Батлер, штат Пенсильвания, на большой и красивый митинг, чтобы почтить душу нашего любимого героя-пожарного Кори и тех храбрых патриотов, которые были ранены две недели назад", – написал он.

Он также добавил, что двое участников митинга 13 июля, которые получили серьезные ранения, также могут появиться на следующем митинге в Батлере.

Накануне Трамп заявил, что пришел в себя после покушения на него 13 июля и появился 26 июля на западе во Флориде без повязки на ухе.

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед покушением на 45 президента США Трампа на крышу, на которой находился нападавший, поднялся полицейский – он видел Крукса, но не смог воспользоваться своим пистолетом.

Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры по безопасности Трампа и заявил, что молится за него, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Директор Секретной службы США Читл подала в отставку после волны возмущения из-за того, что ее ведомство не смогло предотвратить покушение на Трампа.

Ранее Федеральное бюро расследований подтвердило, что в ухо Трампа попала целая или раздробленная пуля, тем самым прояснив противоречивые свидетельства о том, что именно стало причиной ранения.

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