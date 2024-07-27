Трамп хоче провести мітинг у Батлері, де на нього скоїли замах

Двоє учасників мітингу 13 липня, які отримали серйозні поранення також можуть з'явитися там, розповів він

Виступ Дональда Трампа у Флориді (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

45 американський президент Дональд Трамп планує провести зустріч із місцевими жителями у Батлері, де менш як два тижні тому на нього було скоєно замах. Про це повідомило видання Newsweek із посиланням на його допис у соціальній мережі Truth Social.

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У соцмережі він заявив, що незабаром проведе ще один передвиборчий захід у тому ж місті, щоб "вшанувати" колишнього пожежника-добровольця Компараторе і двох "хоробрих патріотів", які отримали поранення під час стрілянини.

"Я повернуся до Батлера, штат Пенсильванія, на великий і красивий мітинг, щоб вшанувати душу нашого улюбленого героя-пожежника Корі й тих хоробрих патріотів, які були поранені два тижні тому", – написав він.

Він також додав, що двоє учасників мітингу 13 липня, які отримали серйозні поранення, також можуть з'явитися на наступному мітингу в Батлері.

Напередодні Трамп заявив, що оговтався після замаху на нього 13 липня і з'явився 26 липня на заході у Флориді без пов'язки на вусі.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс. Перед замахом на 45 президента США Трампа на дах, на якому був нападник, піднявся поліціянт – він бачив Крукса, але не зміг скористатися своїм пістолетом.

Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для безпеки Трампа та заявив, що молиться за нього, і закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.

Директорка Секретної служби США Чітл подала у відставку після хвилі обурення через те, що її відомство не змогло запобігти замаху на Трампа.

Раніше Федеральне бюро розслідувань підтвердило, що у вухо Трампа влучила ціла або роздроблена куля, тим самим прояснивши суперечливі свідчення про те, що саме стало причиною поранення.

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