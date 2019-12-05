Трамп: Я просил Зеленского об услуге для США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора действительно просил президента Владимира Зеленского об услуге, однако не для себя лично, а для США. Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Когда я сказал в своем телефонном звонке президенту Украины, что хотел бы, чтобы он оказал США услугу, я имел в виду Соединенные Штаты, нашу страну", - рассказал Трамп.

Трамп также добавил, что после этого сказал Зеленскому, что хотел бы, чтоб генеральный прокурор США связался с украинским президентом и его людьми.

Справка. Президента США Трампа подозревают в том, что он хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против конкурента, якобы связанного с коррупцией в Украине. С этим увязали заморозку военной помощи Киеву. Демократы добиваются импичмента Трампа - 27 ноября президента пригласили дать показания в Конгрессе. Есть стенограммы первого и второго телефонных разговоров Трамп-Зеленский. Вся эта история - максимально доступно.

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