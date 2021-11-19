У Саакашвили высока вероятность комы, которая может закончиться смертью – омбудсмен Грузии
У главы Исполкома реформ и третьего президента Грузии Михеила Саакашвили развилось осложнение, высок риск комы, которая может привести к летальному исходу. Об этом говорится в заявлении на сайте омбудсмена Грузии Нино Ломджария.
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Отмечается, что группа медэкспертов уже рекомендовала перевести Саакашвили из грузинской тюремной в многопрофильную высокотехнологическую больницу. Однако в результате игнорирования рекомендаций у него развилось одно из самых серьезных осложнений – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике.
Как сообщается, у Саакашвили "высокая вероятность развития более опасного осложнения – эпилепсии или комы, что может закончиться летальным исходом".
В связи с критической ситуацией и ожидаемыми осложнениями омбудсмен и группа медэкспертов просят министра юстиции и Пенитенциарную службу Грузии немедленно перевести Саакашвили в хорошо функционирующую многопрофильную больницу.
Для оценки очаговы процессов в мозге Саакашвили нужна полная МРТ, включая МР-венографию, говорится в сообщении. Также рекомендуется ЭЭГ.
- 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию, где не был восемь лет. В тот же день его задержали в Тбилиси: 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы – политика признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- Он объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.
- 9 ноября Саакашвили на вертолете перевезли в тюремную больницу, несмотря на его возражения. МИД Украины выразил разочарование и отправил официальную ноту по этому поводу. 11 ноября власти Грузии показали видео, как Саакашвили доставили в тюремную больницу. На кадрах его несут за руки и за ноги.
- Вчера Саакашвили потерял сознание на встрече с адвокатами. Его реанимировали. Врач заверял, что состояние стабильное.
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