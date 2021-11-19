UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Саакашвили высока вероятность комы, которая может закончиться смертью – омбудсмен Грузии

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 14:52
У Саакашвили высока вероятность комы, которая может закончиться смертью – омбудсмен Грузии - Фото
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

У главы Исполкома реформ и третьего президента Грузии Михеила Саакашвили развилось осложнение, высок риск комы, которая может привести к летальному исходу. Об этом говорится в заявлении на сайте омбудсмена Грузии Нино Ломджария.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что группа медэкспертов уже рекомендовала перевести Саакашвили из грузинской тюремной в многопрофильную высокотехнологическую больницу. Однако в результате игнорирования рекомендаций у него развилось одно из самых серьезных осложнений – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике.

Как сообщается, у Саакашвили "высокая вероятность развития более опасного осложнения – эпилепсии или комы, что может закончиться летальным исходом".

В связи с критической ситуацией и ожидаемыми осложнениями омбудсмен и группа медэкспертов просят министра юстиции и Пенитенциарную службу Грузии немедленно перевести Саакашвили в хорошо функционирующую многопрофильную больницу.

Для оценки очаговы процессов в мозге Саакашвили нужна полная МРТ, включая МР-венографию, говорится в сообщении. Также рекомендуется ЭЭГ.

  • 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию, где не был восемь лет. В тот же день его задержали в Тбилиси: 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы – политика признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. 

Читайте также: Премьер Грузии отказал Зеленскому в доступе украинских врачей к Саакашвили

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Михеил Саакашвили больница смерть тюрьма омбудсмен кома нино ломаджария
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 