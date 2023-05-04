У Зеленского назвали признаки того, что дрон-атака на Кремль — российская инсценировка
В Офисе президента настаивают, что атака ночью 3 мая дронами-камикадзе на Кремль – это российская инсценировка, на что, по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, указывает несколько моментов.
"Кремль, дрон, два организатора на лестнице Сенатского дворца, 12-часовая пауза перед публикацией, одновременное появление видео с разных ракурсов. Инсценировка. Абсолютная", – считает он.
Вчера Подоляк писал, что "появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или территории Кремля может свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления".
А вот что точно "не инсценировка и что требует реальной реакции", добавил чиновник, так это:
- умышленное массовое убийство Россией в этот же день 23 гражданских в Херсоне;
- демонстративное размещение больших объемов взрывчатки в одном из турбинных залов ЗАЕС.
Главный коммуникатор Банковой призвал "правильно расставлять приоритеты".
В день атаки на Кремль Подоляк заявил, что Россия "боится наступления ВСУ и пытается показать "апокалипсис".
- 3 мая 2023 года в Кремле заявили вскоре после того, как в местных московских пабликах появились видео, что два БПЛА атаковали резиденцию диктатора Путина в Кремле якобы с целью убить его. Несмотря на ночной налет, ролики появились лишь около полудня. Горела крыша Сенатского дворца.
- Президент Зеленский ответил на обвинения: Украина не атаковала Путина или Москву, а с диктатором разберется трибунал.
- В Белом доме сообщили, что не могут подтвердить, кто именно совершил "атаку" на Кремль, сказали, что не поощряют удары Украины внутри РФ.
- В Минобороны Великобритании считают, что Россия сама атаковала Кремль дронами, пишет Sky News.
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