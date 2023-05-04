У Зеленского назвали признаки того, что дрон-атака на Кремль — российская инсценировка

В Офисе президента настаивают, что атака ночью 3 мая дронами-камикадзе на Кремль – это российская инсценировка, на что, по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, указывает несколько моментов.

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"Кремль, дрон, два организатора на лестнице Сенатского дворца, 12-часовая пауза перед публикацией, одновременное появление видео с разных ракурсов. Инсценировка. Абсолютная", – считает он.

Вчера Подоляк писал, что "появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или территории Кремля может свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления".

А вот что точно "не инсценировка и что требует реальной реакции", добавил чиновник, так это:

- умышленное массовое убийство Россией в этот же день 23 гражданских в Херсоне;

- демонстративное размещение больших объемов взрывчатки в одном из турбинных залов ЗАЕС.

Главный коммуникатор Банковой призвал "правильно расставлять приоритеты".

В день атаки на Кремль Подоляк заявил, что Россия "боится наступления ВСУ и пытается показать "апокалипсис".

3 мая 2023 года в Кремле заявили вскоре после того, как в местных московских пабликах появились видео, что два БПЛА атаковали резиденцию диктатора Путина в Кремле якобы с целью убить его. Несмотря на ночной налет, ролики появились лишь около полудня. Горела крыша Сенатского дворца.

Президент Зеленский ответил на обвинения: Украина не атаковала Путина или Москву, а с диктатором разберется трибунал.

В Белом доме сообщили, что не могут подтвердить, кто именно совершил "атаку" на Кремль, сказали, что не поощряют удары Украины внутри РФ.

В Минобороны Великобритании считают, что Россия сама атаковала Кремль дронами, пишет Sky News.

Євген Пилипенко

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