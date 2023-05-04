UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Зеленского назвали признаки того, что дрон-атака на Кремль — российская инсценировка

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 14:59
У Зеленского назвали признаки того, что дрон-атака на Кремль — российская инсценировка - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

В Офисе президента настаивают, что атака ночью 3 мая дронами-камикадзе на Кремль – это российская инсценировка, на что, по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, указывает несколько моментов.

"Кремль, дрон, два организатора на лестнице Сенатского дворца, 12-часовая пауза перед публикацией, одновременное появление видео с разных ракурсов. Инсценировка. Абсолютная", – считает он.

Вчера Подоляк писал, что "появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или территории Кремля может свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления".

А вот что точно "не инсценировка и что требует реальной реакции", добавил чиновник, так это:

- умышленное массовое убийство Россией в этот же день 23 гражданских в Херсоне;
- демонстративное размещение больших объемов взрывчатки в одном из турбинных залов ЗАЕС.

Главный коммуникатор Банковой призвал "правильно расставлять приоритеты".

В день атаки на Кремль Подоляк заявил, что Россия "боится наступления ВСУ и пытается показать "апокалипсис".

  • 3 мая 2023 года в Кремле заявили вскоре после того, как в местных московских пабликах появились видео, что два БПЛА атаковали резиденцию диктатора Путина в Кремле якобы с целью убить его. Несмотря на ночной налет, ролики появились лишь около полудня. Горела крыша Сенатского дворца.
  • Президент Зеленский ответил на обвинения: Украина не атаковала Путина или Москву, а с диктатором разберется трибунал.
  • В Белом доме сообщили, что не могут подтвердить, кто именно совершил "атаку" на Кремль, сказали, что не поощряют удары Украины внутри РФ.
  • В Минобороны Великобритании считают, что Россия сама атаковала Кремль дронами, пишет Sky News.
Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война кремль дрон БПЛА пропаганда дезинформация инсценировка михаил подоляк дрон-камикадзе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 