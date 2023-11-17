Удар ВСУ в Гладковке ликвидировал почти 80 россиян. Командование РФ скрывает это — росСМИ
10 ноября от ракетных ударов Сил обороны по двум колоннам оккупационной армии на временно подконтрольной РФ территории Херсонской области были уничтожены 76 российских военнослужащих. Такую информацию, которую пока невозможно проверить, со ссылкой на источник распространил российский пропагандистский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
10 ноября Силы обороны показали эту атаку на российскую колонну, где было 11 единиц техники с л/с и боеприпасами. Удары нанесены по голове и хвосту колонны. Полное видео.
Собеседник якобы рассказал ресурсу, что 10 ноября командованием 35 отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ был получен боевой приказ на совершение марша силами и средствами двух батальонов в Голопристанский район.
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Приказ дал штаб оккупационной группировки "Днепр". По данным источника, его целью было "введение ВСУ в заблуждение" об истинном замысле командования ВС РФ в этом секторе.
Следуя приказу, личный состав первого мотострелкового батальона оккупантов погрузили в машины "без должного снаряжения" – и в составе двух колонн отправили в район Гладковки, где по ним нанесли ракетные удары, "вследствие чего погибли 76 военнослужащих".
Гладковка расположена на трассе Скадовск — Голая Пристань, село растянулось вдоль пересекающей трассы дороги на 8 км.
"По словам источника ВЧК-ОГПУ, расследование истинных причин случившегося не ведется. Предпринимается попытка утаить факт явно преступного приказа командования группировки, по причине которого военнослужащие оказались в роли живой мишени", — резюмировал ресурс противника.
Видео LIGA.net о трагедии, которая произошла в начале ноября 2023 года на южном фронте:
- В ночь на 17 октября 2023 года ВСУ впервые атаковали объекты россиян ATACMS. Вот видео запуска. Вследствие ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске россыпью суббоеприпасов М74 были уничтожены и повреждены несколько вертолетов противника.
- Пока Украине дали всего около 20 таких ракет (данные NYT). Это самая старая и базовая версия, которая добивает максимум на 165 км.
- По словам главы МИД Украины, США будут регулярно поставлять Украине ATACMS, "ракет будет больше".
- 9 ноября в Скадовске раздались два взрыва: был успешный прилет по помещению с "важными дядьками" оккупантов.
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