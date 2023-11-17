Удар Сил оборони у Гладківці ліквідував майже 80 росіян. Командування ЗС РФ приховує це – росЗМІ

10 листопада від ракетних ударів Сил оборони по двох колонах окупаційної армії на тимчасово підконтрольній РФ території Херсонської області було знищено 76 російських військовослужбовців. Таку інформацію, яку поки що неможливо перевірити, з посиланням на джерело поширив російський пропагандистський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

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10 листопада Сили оборони показали цю атаку на російську колону, де було 11 одиниць техніки з о/с та боєприпасами. Удари нанесені по голові та хвості колони. Повне відео.

Співрозмовник нібито розповів ресурсу, що 10 листопада командуванням 35 окремої мотострілецької бригади 41 загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ було отримано бойовий наказ на здійснення маршу силами та засобами двох батальйонів до Голопристанського району.

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Наказ надав штаб окупаційного угруповання "Днєпр". За даними джерела, його метою було "введення ЗСУ в оману" щодо справжнього задуму командування ЗС РФ у цьому секторі.

ВЧК-ОГПУ – створений у 2018 році російський анонімний Telegram-канал з 835 000 підписниками, часто публікує нібито "інсайди" про силовиків/спецслужби/політиків/події у РФ та на окупованій частині України. Частина їх підтверджуються, інші перевірити неможливо.

Виконуючи наказ, особовий склад першого мотострілецького батальйону окупантів завантажили в машини "без належного спорядження" – і у складі двох колон відправили в район Гладківки, де по них завдали ракетних ударів, "внаслідок чого загинули 76 військовослужбовців".

Гладківка розташована на трасі Скадовськ — Гола Пристань, село розтяглося вздовж дороги, що перетинає трасу, на 8 км.

"За словами джерела ВЧК-ОГПУ, розслідування справжніх причин не ведеться. Робиться спроба приховати факт явно злочинного наказу командування угруповання, внаслідок якого військовослужбовці опинилися в ролі живої мішені", – резюмував ресурс противника.

Відео LIGA.net про трагедію, яка сталася на початку листопада 2023 року на південному фронті:

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