Удар Сил оборони у Гладківці ліквідував майже 80 росіян. Командування ЗС РФ приховує це – росЗМІ
10 листопада від ракетних ударів Сил оборони по двох колонах окупаційної армії на тимчасово підконтрольній РФ території Херсонської області було знищено 76 російських військовослужбовців. Таку інформацію, яку поки що неможливо перевірити, з посиланням на джерело поширив російський пропагандистський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
10 листопада Сили оборони показали цю атаку на російську колону, де було 11 одиниць техніки з о/с та боєприпасами. Удари нанесені по голові та хвості колони. Повне відео.
Співрозмовник нібито розповів ресурсу, що 10 листопада командуванням 35 окремої мотострілецької бригади 41 загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ було отримано бойовий наказ на здійснення маршу силами та засобами двох батальйонів до Голопристанського району.
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Наказ надав штаб окупаційного угруповання "Днєпр". За даними джерела, його метою було "введення ЗСУ в оману" щодо справжнього задуму командування ЗС РФ у цьому секторі.
Виконуючи наказ, особовий склад першого мотострілецького батальйону окупантів завантажили в машини "без належного спорядження" – і у складі двох колон відправили в район Гладківки, де по них завдали ракетних ударів, "внаслідок чого загинули 76 військовослужбовців".
Гладківка розташована на трасі Скадовськ — Гола Пристань, село розтяглося вздовж дороги, що перетинає трасу, на 8 км.
"За словами джерела ВЧК-ОГПУ, розслідування справжніх причин не ведеться. Робиться спроба приховати факт явно злочинного наказу командування угруповання, внаслідок якого військовослужбовці опинилися в ролі живої мішені", – резюмував ресурс противника.
Відео LIGA.net про трагедію, яка сталася на початку листопада 2023 року на південному фронті:
- У ніч проти 17 жовтня 2023 року ЗСУ вперше атакували об'єкти росіян ATACMS. Ось відео запуску. Внаслідок ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську розсипом суббоєприпасів М74 було знищено та пошкоджено кілька вертольотів противника.
- Поки що Україні дали загалом близько 20 таких ракет (дані NYT). Це найстаріша та базова версія, яка добиває максимум на 165 км.
- За словами глави МЗС України, США регулярно поставлятимуть Україні ATACMS, "ракет буде більшим".
- 9 листопада у Скадовську пролунали два вибухи: був успішний приліт по приміщенню з "важливими дядьками" окупантів.
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