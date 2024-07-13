Украина не может ждать вступления в НАТО еще 75 лет – Кулеба

Глава МИД акцентировал – Украина увидела "очень обнадеживающие" сигналы о том, что путь к членству необратим.

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Украина не может ждать 75 лет, чтобы отпраздновать вступление в НАТО – это должно произойти в обозримом будущем. Об этом высказался глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире CNN .

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Кулеба акцентировал – Украина увидела "очень обнадеживающие" сигналы на всех уровнях за последние несколько дней о том, что путь к членству необратим.

"Но мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление Украины. Это должно произойти раньше, а не позже. Потому что это единственный путь, чтобы обеспечить стратегическую безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе", – подчеркнул министр.

Глава украинского МИД отметил, что во время саммита НАТО Украина также услышала обещания по дополнительной военной помощи, в частности, по ПВО.

9 июля британская газета The Guardian опубликовала накануне саммита НАТО в Вашингтоне открытое письмо, в котором представители различных учебных и аналитических учреждений США, Европы и Канады призвали не приглашать Украину в НАТО. Это, по их мнению, было бы "глупо" из-за риска войны Альянса с Россией.

11 июля в Вашингтоне состоялся юбилейный саммит к 75-летию НАТО . На нем Украину не пригласили в членство , пообещали F-16 этим летом, дополнительные системы ПВО , 40 млрд евро военной помощи на следующий год и переход частично формата " Рамштайн" от США в НАТО.

Тогда Зеленский отметил необходимость расширения учебных программ для украинских летчиков на истребителях F-16.

Байден подчеркнул, что украинский договор, который заключили Евросоюз и 21 государство на саммите НАТО, поможет защитить Украину не только в долгосрочной перспективе. В то же время, президент Зеленский акцентировал – гарантии безопасности усиливают Украину, но не является подменой цели стать членом НАТО.

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