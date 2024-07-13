Україна не може чекати на вступ в НАТО ще 75 років – Кулеба

Очільник МЗС акцентував – Україна побачила "дуже обнадійливі" сигнали про те, що шлях до членства незворотній

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Україна не може чекати 75 років, щоб відсвяткувати вступ в НАТО – це має відбутися в осяжному майбутньому. Про це висловився очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба у ефірі CNN.

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Кулеба акцентував – Україна побачила "дуже обнадійливі" сигнали на всіх рівнях за останні кілька днів про те, що шлях до членства незворотній.

"Але ми не можемо чекати ще 75 років, щоб відсвяткувати вступ України. Це має відбутися раніше, а не пізніше. Тому що це єдиний шлях, щоб забезпечити стратегічну безпеку і стабільність у Євроатлантичному регіоні", – наголосив міністр.

Очільник українського МЗС зауважив, що під час саміту НАТО Україна також почула обіцянки щодо додаткової військової допомоги, зокрема щодо ППО.

9 липня британська газета The Guardian опублікувала напередодні саміту НАТО у Вашингтоні відкритий лист, в якому представники різних навчальних та аналітичних установ США, Європи й Канади закликали не запрошувати Україну до НАТО. Це, на їхню думку, було б "нерозумно" через ризик війни Альянсу з Росією.

11 липня у Вашингтоні відбувся ювілейний саміт до 75-річчя НАТО. На ньому Україну не запросили до членства, пообіцяли F-16 цього літа, додаткові системи ППО, 40 млрд євро військової допомоги на наступний рік та перехід частково формату "Рамштайн" від США до НАТО.

Тоді Зеленський наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських льотчиків на винищувачах F-16.

Байден наголосив, що безпековий Український договір, який уклали Євросоюз та 21 держава на саміті НАТО, допоможе захистити Україну не лише у довгостроковій перспективі. Водночас президент Зеленський акцентував – гарантії безпеки посилюють Україну, але не є підміною мети стати членом НАТО.

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