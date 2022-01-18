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В Европарламенте обсуждали с Боррелем угрозу войны и сдерживание России

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 14:41
В Европарламенте обсуждали с Боррелем угрозу войны и сдерживание России - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Вечером 17 января в Страсбурге состоялись совместные слушания комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне Европарламента, на которые были приглашены Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, а также представитель от Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Темой слушаний были требования России и ситуация на границах Украины. 

Боррель по-прежнему не считает сценарий скорого вторжения России в Украину "наиболее вероятным", поскольку, по его словам, "развертывание войск Россией не завершено". Кроме того, он возлагает надежды на продолжение дипломатических усилий для предотвращения войны. 

По итогам своей поездки на линию разграничения Боррель отметил, что Кремль предпринимает все более активные усилия, чтобы добиться фактической интеграции оккупированных территорий Донбасса с Россией. По его мнению, это обстоятельство необходимо учитывать, чтобы понять цели сосредоточения российских войск на границе.

Он также повторил, что попытки России вести переговоры о "европейской безопасности" без участия Европы и об Украине без участия Украины "невозможны".

Депутат Верховной Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе в своем выступлении подчеркнула критическую важность для Украины единства позиции всех стран Запада и членов Евросоюза в переговорах с Кремлем. Депутат призвала евродепутатов готовить санкции против России, отказаться от любых ограничений на поставки оружия Украине, а также помочь Киеву с реформами.

Хотя большинство выступавших на слушаниях евродепутатов подчеркивали необходимость принципиального подхода в отношениях с Кремлем, некоторые высказывались за то, чтобы "не провоцировать" Россию введением жестких санкций.

Это высказывание вызвало эмоциональную реплику Борреля, который напомнил участникам, что вопрос о "санкциях на упреждение" никогда не ставился. 

"Вы слышали это от меня? Нет. Это я предлагаю санкции Совету ЕС. Если вы от меня этого не слышали, забудьте о других! Будьте же серьезными!" – сказал Боррель.

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Сергей Бережной
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