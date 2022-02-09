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Борт Британии доставил в Киев помощь. У Крыма и Донбасса летают самолеты-разведчики США

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 13:49
Борт Британии доставил в Киев помощь. У Крыма и Донбасса летают самолеты-разведчики США - Фото
Boeing C-17A Globenaster (Фото - RAF Brize Norton)

Сегодня в Киеве сел грузовой борт Королевских Воздушных сил Великобритании с военно-технической помощью Украине, вдоль Донбасса и Крыма летают самолеты-разведчики США, а вдоль Молдовы и над западными областями Украины пролетел беспилотник НАТО с итальянской регистрацией. Это видно на трекинговом сервисе Flight Radar 24, детали сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

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Британский Boeing C-17A Globemaster III, который может вместить до 77,5 тонны грузов, вылетел из базы Брайз-Нортон под Лондоном в 10:03 по киевскому времени и в 12:51 приземлился в аэропорту Борисполь.

Через час после посадки Резников сообщил, что сегодняшний и вчерашний самолеты Британии доставили военно-техническую помощь для Сил территориальной обороны. По его словам, доставлены пуленепробиваемые жилеты, каски и тому подобное.

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Борт Британии доставил в Киев помощь. У Крыма и Донбасса летают самолеты-разведчики США

Борт Британии доставил в Киев помощь. У Крыма и Донбасса летают самолеты-разведчики США

Борт Британии доставил в Киев помощь. У Крыма и Донбасса летают самолеты-разведчики США

Борт Британии доставил в Киев помощь. У Крыма и Донбасса летают самолеты-разведчики США

Также сегодня над Украиной летает самолет-разведчик США Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE 11. Он вылетел из аэропорта Лааге немецкого города Росток, в Украине пролетел вдоль границы с Беларусью, повернул у Полтавы на юг и пролетел вдоль Донбасса, а затем под Мелитополем свернул на запад и пролетел вдоль Крыма.

Это традиционный маршрут для JAKE 11. В последнее время он выполняет его если не ежедневно, то раз в два-три дня.

Борт Британии доставил в Киев помощь. У Крыма и Донбасса летают самолеты-разведчики США

Такой же самолет-разведчик ВВС США, но с позывным HOMER 31, нарезает круги вдоль Южного берега Крыма. Он вылетел из аэропорта Ханья на Крите около 06:44 по Киеву.

Борт Британии доставил в Киев помощь. У Крыма и Донбасса летают самолеты-разведчики США

Также над территорией Украины пролетел стратегический разведывательный беспилотник НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix. Он был разработан в США и имеет итальянскую регистрацию. БПЛА пролетел через Румынию вдоль Молдовы, в составе которой находится оккупированное российскими войсками Приднестровье, и над западными областями Украины.

Борт Британии доставил в Киев помощь. У Крыма и Донбасса летают самолеты-разведчики США

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Марк Сировой
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