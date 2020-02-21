В МОЗ пояснили, почему эвакуация из Уханя совпала с Днем памяти Небесной сотни

Встреча эвакуированных из Уханя в аэропорту Харькова (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Эвакуация украинцев и граждан иностранных государств из Уханя совпала с годовщиной расстрелов на Майдане из-за того, что только к этому дню Китай дал разрешение. Об этом сообщил сегодня в Верховной Раде замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль.

"Украина действовала совместно с представителями правительства Китая. И отправка, и согласование, выпустят ли тех или иных граждан Украины или других стран, зависели в том числе от правительства Китая. Когда было получено разрешение, тогда граждане и прилетели", - сказал он.

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