В Мюнхене закрывали аэропорт из-за неизвестных дронов
Немецкий аэропорт Мюнхена временно закрывали вечером 18 октября после информации о залете неизвестных дронов. Об этом сообщила федеральная полиция, передаёт AP.
О "подозрительных наблюдениях" сообщили несколько человек, включая сотрудников службы безопасности и работников аэропорта. Это произошло около 22:00 по местному времени в течение примерно 30 минут, а затем снова около 23:00.
В то же время в аэропорту отметили, что влияние на рейсы и пассажиров было незначительным. Три рейса были перенаправлены, два из них позже смогли приземлиться в Мюнхене – а один вылет был отменен.
Федеральная полиция заявила, что не обнаружила в этом районе никаких дронов или подозрительных лиц. Поздно вечером 18 октября аэропорт снова открылся, а на следующий день утром авиационное движение работало в обычном режиме.
- В конце сентября неизвестные беспилотники фиксировали в Дании и Швеции.
- Также БпЛА летали над землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии и вблизи аэропорта в Мюнхене.
- 8 октября над стратегически важной авиабазой НАТО в Германии был зафиксирован неизвестный беспилотник.
- В тот же день сообщалось о полетах БпЛА над заводами оружейной компании в Бельгии.
