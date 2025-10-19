В Мюнхене закрывали аэропорт из-за неизвестных дронов

Аэропорт Мюнхена (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Немецкий аэропорт Мюнхена временно закрывали вечером 18 октября после информации о залете неизвестных дронов. Об этом сообщила федеральная полиция, передаёт AP.

О "подозрительных наблюдениях" сообщили несколько человек, включая сотрудников службы безопасности и работников аэропорта. Это произошло около 22:00 по местному времени в течение примерно 30 минут, а затем снова около 23:00.

В то же время в аэропорту отметили, что влияние на рейсы и пассажиров было незначительным. Три рейса были перенаправлены, два из них позже смогли приземлиться в Мюнхене – а один вылет был отменен.

Федеральная полиция заявила, что не обнаружила в этом районе никаких дронов или подозрительных лиц. Поздно вечером 18 октября аэропорт снова открылся, а на следующий день утром авиационное движение работало в обычном режиме.