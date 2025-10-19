У Мюнхені закривали аеропорт через невідомі дрони

Аеропорт Мюнхена (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Німецький аеропорт Мюнхена тимчасово закривали ввечері 18 жовтня після інформації про заліт невідомих дронів. Про це повідомила федеральна поліція, передає AP.

Про "підозрілі спостереження" повідомили кілька осіб, включно зі співробітниками служби безпеки та працівників аеропорту. Це відбулося близько 22:00 за місцевим часом протягом приблизно 30 хвилин, а потім знову близько 23:00.

Водночас в аеропорту наголосили, що вплив на рейси та пасажирів був незначним. Три рейси були перенаправлені, два з них пізніше змогли приземлитися в Мюнхені – а один виліт був скасований.

Федеральна поліція заявила, що не виявила в цьому районі жодних дронів або підозрілих осіб. Пізно ввечері 18 жовтня аеропорт знову відкрився, а наступного дня вранці авіаційний рух працював у звичайному режимі.