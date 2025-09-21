В Польше обнаружили обломки дронов сразу в трех воеводствах

Обломки найдены в Западно-Поморском, Мазовецком и Люблинском воеводствах

Поиск обломков в Польше (Фото: EPA/WOJTEK JARGILO)

В Польше 21 сентября нашли обломки объектов, похожих на беспилотники. Сообщения в полицию поступили сразу из трех повятов, сообщают правоохранители.

Около 09:00 мужчина обнаружил в лесу в Бялогурском повяте Западно-Поморского воеводства обломки, похожие на останки дрона. Расстояние до ближайших построек в селе Бяла Гура – около 6 км.

На место приехали правоохранители и перекрыли место инцидента. Также были оповещены другие необходимые службы.

Спустя несколько минут полиция сообщила об идентичной находке в городе Водыно Седлецкого повята Мазовецкого воеводства. Обломки нашли грибники на расстоянии примерно 1 км от жилых домов. Полиция уведомила военную полицию и районную прокуратуру об инциденте.

Полиция Люблинского воеводства сообщила, что около 10:00 в селе Сульмице Замойского повята грибник обнаружил на земле предмет, похожий на дрон. Расстояние от леса до жилых построек – около 1,5 км.

Полицейские обеспечили охрану обломков и местности, уведомили военную полицию и прокуратуру.