В Польше обнаружили обломки дронов сразу в трех воеводствах
В Польше 21 сентября нашли обломки объектов, похожих на беспилотники. Сообщения в полицию поступили сразу из трех повятов, сообщают правоохранители.
Около 09:00 мужчина обнаружил в лесу в Бялогурском повяте Западно-Поморского воеводства обломки, похожие на останки дрона. Расстояние до ближайших построек в селе Бяла Гура – около 6 км.
На место приехали правоохранители и перекрыли место инцидента. Также были оповещены другие необходимые службы.
Спустя несколько минут полиция сообщила об идентичной находке в городе Водыно Седлецкого повята Мазовецкого воеводства. Обломки нашли грибники на расстоянии примерно 1 км от жилых домов. Полиция уведомила военную полицию и районную прокуратуру об инциденте.
Полиция Люблинского воеводства сообщила, что около 10:00 в селе Сульмице Замойского повята грибник обнаружил на земле предмет, похожий на дрон. Расстояние от леса до жилых построек – около 1,5 км.
Полицейские обеспечили охрану обломков и местности, уведомили военную полицию и прокуратуру.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства, а на 12 сентября Польша зафиксировала уже 21 нарушение воздушного пространства.
- Обломки дронов в Польше продолжают находить спустя неделю после инцидента. О находках сообщалось 17 сентбря и 20 сентября.
- А 19 сентября нашли обломки ракеты, которой могли сбивать российские дроны. По информации Rzeczpospolita, именно польская ракета с истребителя F-16 могла повредить жилой дом.
Комментарии (0)