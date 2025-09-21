У Польщі виявили уламки дронів одразу в трьох воєводствах

Уламки знайдені в Західно-Поморському, Мазовецькому та Люблінському воєводствах

Пошук уламків у Польщі (Фото: EPA/WOJTEK JARGILO)

У Польщі 21 вересня знайшли уламки об'єктів, схожих на безпілотники. Повідомлення до поліції надійшли одразу з трьох воєводств, повідомляють правоохоронці.

Близько 09:00 чоловік виявив у лісі в Бялогурському повіті Західно-Поморського воєводства уламки, схожі на рештки дрона. Відстань до найближчих будівель у селі Бяла Гура – близько 6 км.

На місце приїхали правоохоронці та перекрили місце інциденту. Також були сповіщені інші необхідні служби.

Через кілька хвилин поліція повідомила про ідентичну знахідку в місті Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства. Уламки знайшли грибники на відстані приблизно 1 км від житлових будинків. Поліція повідомила військову поліцію і районну прокуратуру про інцидент.

Поліція Люблінського воєводства повідомила, що близько 10:00 у селі Сульміце Замойського повіту грибник виявив на землі предмет, схожий на дрон. Відстань від лісу до житлових будівель – близько 1,5 км.

Поліцейські забезпечили охорону уламків і місцевості, повідомили військову поліцію і прокуратуру.