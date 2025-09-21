У Польщі виявили уламки дронів одразу в трьох воєводствах
У Польщі 21 вересня знайшли уламки об'єктів, схожих на безпілотники. Повідомлення до поліції надійшли одразу з трьох воєводств, повідомляють правоохоронці.
Близько 09:00 чоловік виявив у лісі в Бялогурському повіті Західно-Поморського воєводства уламки, схожі на рештки дрона. Відстань до найближчих будівель у селі Бяла Гура – близько 6 км.
На місце приїхали правоохоронці та перекрили місце інциденту. Також були сповіщені інші необхідні служби.
Через кілька хвилин поліція повідомила про ідентичну знахідку в місті Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства. Уламки знайшли грибники на відстані приблизно 1 км від житлових будинків. Поліція повідомила військову поліцію і районну прокуратуру про інцидент.
Поліція Люблінського воєводства повідомила, що близько 10:00 у селі Сульміце Замойського повіту грибник виявив на землі предмет, схожий на дрон. Відстань від лісу до житлових будівель – близько 1,5 км.
Поліцейські забезпечили охорону уламків і місцевості, повідомили військову поліцію і прокуратуру.
- У ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну у Польщу залетіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору, а на 12 вересня Польща зафіксувала вже 21 порушення повітряного простору.
- Уламки дронів у Польщі продовжують знаходити через тиждень після інциденту. Про знахідки повідомлялося 17 вересня та 20 вересня.
- А 19 вересня знайшли уламки ракети, якою могли збивати російські дрони. За інформацією Rzeczpospolita, саме польська ракета з винищувача F-16 могла пошкодити житловий будинок.
Коментарі (0)