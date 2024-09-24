В Румынии в очередной раз нашли обломки российского "шахеда"
В Румынии снова обнаружили обломки российского дрона-камикадзе Shahed, сообщило Министерство обороны страны.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Во вторник, 24 сентября, специалисты исследовали территорию южнее города Плаура в уезде Тулча (напротив украинского Измаила) – там сообщали о фрагментах беспилотников.
Тестируемая территория находится за пределами населенного пункта, инфраструктура не пострадала, отмечает румынское Минобороны.
Специалисты установили, что найденные на месте фрагменты дрона – от российского беспилотника "Герань-2" (так захватчики называют и маркируют иранские "шахеды"). Обломки были выявлены для проведения экспертизы.
Оборонное ведомство Румынии в очередной раз "решительно осудило" нападения России на украинскую гражданскую инфраструктуру.
Читайте также: Ночью сбили 66 "шахедов". Военные рассказали, что делать, если нашли что-то похожее на дроны
- Это не первый подобный эпизод. В частности, утром 8 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские "шахеды" в очередной раз нарушили воздушное пространство Румынии. Из-за российской атаки на Одесскую область эта страна поднимала свои истребители. А уже 9 сентября на территории Румынии обнаружили фрагменты российского беспилотника. Подобные эпизоды были в Латвии и Польше.
- Между тем у НАТО нет данных, что падение обломков российского вооружения на территории Латвии и других союзников было умышленным, но в Альянсе отметили – такие действия "безответственны и потенциально опасны".
- 18 сентября министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали общее письмо к союзникам – подчеркнули необходимость срочно ввести модель ротации противовоздушной обороны НАТО и усилить деятельность Альянса по сдерживанию, наблюдению, разведке и воздушному патрулированию на восточном фланге.
Читайте также: Румыния призвала НАТО ответить на инциденты, когда ракеты и дроны РФ залетают в страны Альянса