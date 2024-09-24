В Румынии в очередной раз нашли обломки российского "шахеда"

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Румынии снова обнаружили обломки российского дрона-камикадзе Shahed, сообщило Министерство обороны страны.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Во вторник, 24 сентября, специалисты исследовали территорию южнее города Плаура в уезде Тулча (напротив украинского Измаила) – там сообщали о фрагментах беспилотников.

Тестируемая территория находится за пределами населенного пункта, инфраструктура не пострадала, отмечает румынское Минобороны.

Специалисты установили, что найденные на месте фрагменты дрона – от российского беспилотника "Герань-2" (так захватчики называют и маркируют иранские "шахеды"). Обломки были выявлены для проведения экспертизы.

Оборонное ведомство Румынии в очередной раз "решительно осудило" нападения России на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Читайте также: Ночью сбили 66 "шахедов". Военные рассказали, что делать, если нашли что-то похожее на дроны

Читайте также: Румыния призвала НАТО ответить на инциденты, когда ракеты и дроны РФ залетают в страны Альянса