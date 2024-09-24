У Румунії вчергове знайшли уламки російського "шахеда"

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У Румунії знову виявили уламки російського дрона-камікадзе Shahed, повідомило Міністерство оборони країни.

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У вівторок, 24 вересня, фахівці дослідили територію на південь від міста Плауру в повіті Тулча (навпроти українського Ізмаїлу) – там повідомляли про фрагменти безпілотників.

Досліджувана територія знаходиться за межами населеного пункту, інфраструктура не постраждала, зазначає румунське Міноборони.

Спеціалісти встановили, що знайдені на місці фрагменти дрона – від російського безпілотника "Герань-2" (так загарбники називають і маркують іранські "шахеди"). Уламки виявили для проведення експертизи.

Оборонне відомство Румунії ж учергове "рішуче засудило" напади Росії на українську цивільну інфраструктуру.

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