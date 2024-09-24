У Румунії вчергове знайшли уламки російського "шахеда"
У Румунії знову виявили уламки російського дрона-камікадзе Shahed, повідомило Міністерство оборони країни.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
У вівторок, 24 вересня, фахівці дослідили територію на південь від міста Плауру в повіті Тулча (навпроти українського Ізмаїлу) – там повідомляли про фрагменти безпілотників.
Досліджувана територія знаходиться за межами населеного пункту, інфраструктура не постраждала, зазначає румунське Міноборони.
Спеціалісти встановили, що знайдені на місці фрагменти дрона – від російського безпілотника "Герань-2" (так загарбники називають і маркують іранські "шахеди"). Уламки виявили для проведення експертизи.
Оборонне відомство Румунії ж учергове "рішуче засудило" напади Росії на українську цивільну інфраструктуру.
Читайте також: Уночі збили 66 "шахедів". Військові розповіли, що робити, якщо знайшли щось схоже на дрони
- Це не перший подібний епізод. Зокрема, зранку 8 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" вчергове порушили повітряний простір Румунії. Через російську атаку на Одеську область ця країна підіймала свої винищувачі. А вже 9 вересня на території Румунії знайшли фрагменти російського безпілотника. Подібні епізоди були у Латвії та Польщі.
- Тим часом у НАТО немає даних, що падіння уламків російського озброєння на території Латвії та інших союзників було навмисним, але в Альянсі зазначили – такі дії є "безвідповідальними й потенційно небезпечними".
- 18 вересня міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії підписали спільний лист до союзників – підкреслили необхідність терміново ввести модель ротації протиповітряної оборони НАТО і посилити діяльність Альянсу зі стримування, спостереження, розвідки та повітряного патрулювання на східному фланзі.
Читайте також: Румунія закликала НАТО відповісти на інциденти, коли ракети й дрони РФ залітають до країн Альянсу