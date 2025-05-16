В Стамбуле украинская делегация говорила с россиянами через переводчика – источник

Делегации Украины и РФ на переговорах в Стамбуле (Фото: ОП)

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле общается с российской с помощью переводчика. Об этом LIGA.net сообщил источник в делегации.

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"Украинская сторона общается с российской делегацией через переводчика", – заявил источник.

В то же время российская государственная пропаганда убеждает в обратном, мол, у представителей Украины действительно есть переводчик, но "он сидит и ничего не делает". Москва утверждает, что переговоры проходят на русском.

"Украинская делегация привезла переводчика на украинский, но он сидит, ничего не делает, потому что русский – язык диалога сейчас", – написал пропагандист RT.

На уточняющий вопрос, являются ли сообщения со стороны РФ дезинформацией и провокацией, собеседник в украинской делегации ответил утвердительно.

В 13:40 в Стамбуле начались переговоры делегаций Украины и РФ. Суспильне со ссылкой на источник в украинской команде писало, что у российской делегации в последнюю минуту появилось требование, чтобы американцы не присутствовали на встрече.

Отмечалось, что украинская делегация прибыла с четкими полномочиями и настроенная на обсуждение как прекращения огня, так и возможности личной встречи между Зеленским и Путиным.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".

Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. А 13 мая президент подтвердил визит в Турцию и анонсировал переговоры с Эрдоганом.

В Британии обратили внимание, что Россия направила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня". Сам Зеленский назвал уровень российской делегации в Турции "бутафорским".

15 мая Зеленский заявил, что из уважения к партнерам все же направил украинскую делегацию в Стамбул. Вечером он утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией в Стамбуле 15-16 мая.