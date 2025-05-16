У Стамбулі українська делегація говорила з росіянами через перекладача – пропаганда РФ обурена

Делегації України та РФ на переговорах у Стамбулі (Фото: ОП)

Українська делегація на переговорах у Стамбулі спілкується з російською за допомогою перекладача. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у делегації.

"Українська сторона спілкується із російською делегацією через перекладача", – заявило джерело.

Водночас російська державна пропаганда переконує у зворотному, мовляв, у представників України справді є перекладач, але "він сидить і нічого не робить". Москва стверджує, що переговори проходять російською.

"Українська делегація привезла перекладача на українську, але він сидить, нічого не робить, тому що російська – мова діалогу зараз", – написав пропагандист RT.

На уточнювальне запитання, чи є повідомлення з боку РФ дезінформацією та провокацією, співрозмовник в українській делегації відповів ствердно.

О 13:40 у Стамбулі розпочалися переговори делегацій України та РФ. Суспільне з посиланням на джерело в українській команді писало, що у російської делегації в останню хвилину з'явилася вимога, щоб американці не були присутні на зустрічі.

Також зазначалося, що українська делегація прибула з чіткими повноваженнями та налаштована на обговорення як припинення вогню, так і можливості особистої зустрічі між Зеленським і Путіним.

11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України й Росії".

Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі та чекатиме на нього там. А 13 травня президент підтвердив візит до Туреччини й анонсував переговори з Ердоганом.

У Британії звернули увагу, що Росія спрямувала на переговори до Туреччини представників "низького рівня". А сам Зеленський назвав рівень російської делегації в Туреччині "бутафорським".

15 травня Зеленський заявив, що через повагу до партнерів все ж скерував українську делегацію до Стамбула. Ввечері він затвердив склад української делегації для участі у переговорах з Росією в Стамбулі 15-16 травня.