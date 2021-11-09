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"Важный шаг". Международные партнеры приветствовали создание Этического совета в Украине

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 14:02
Правосудие (фото - pixabay.com)

Евросоюз, США и другие международные партнеры поприветствовали создание Этического совета в Украине – ключевого органа судебной реформы, который будет проверять добропорядочность членов и кандидатов в Высший совет правосудия. Совместное заявление опубликовано на сайте посольства США в Украине.

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Евросоюз, США, Великобритания, Германия, Канада, программа развития Организации объединенных наций и Европейский банк реконструкции и развития поприветствовали создание в Украине Этического совета на законодательном уровне.

В совместном заявлении партнеров сказано, что создание Этического совета – важный шаг в реализации стратегии реформирования судебной системы, утвержденной президентом Владимиром Зеленским в июне 2021-го и предусмотренной законом о реформе ВСП, который Рада приняла в июле.

"Мы с нетерпением ждем поддержки благородной миссии Этического совета и дальнейшей поддержки усилий Украины по внедрению всесторонней, целостной судебной реформы, и будем оказывать нашу полную поддержку на политическом и техническом уровне", – сказано в заявлении.

В Этическом совете с тремя украинскими судьями будут работать три международных эксперта – высокопоставленные судьи в отставке из США (Роберт Корди) и Великобритании (Энтони Хупер), а также бывший генпрокурор Эстонии (Лавли Перлинг).

Читайте также в разделе Мнения: Цена провала конкурса по САП и судебной реформы – будущее Зеленского и Украины

Оксана Житнюк
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судебная реформа всп этический совет
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