"Важный шаг". Международные партнеры приветствовали создание Этического совета в Украине
Евросоюз, США и другие международные партнеры поприветствовали создание Этического совета в Украине – ключевого органа судебной реформы, который будет проверять добропорядочность членов и кандидатов в Высший совет правосудия. Совместное заявление опубликовано на сайте посольства США в Украине.
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Евросоюз, США, Великобритания, Германия, Канада, программа развития Организации объединенных наций и Европейский банк реконструкции и развития поприветствовали создание в Украине Этического совета на законодательном уровне.
В совместном заявлении партнеров сказано, что создание Этического совета – важный шаг в реализации стратегии реформирования судебной системы, утвержденной президентом Владимиром Зеленским в июне 2021-го и предусмотренной законом о реформе ВСП, который Рада приняла в июле.
"Мы с нетерпением ждем поддержки благородной миссии Этического совета и дальнейшей поддержки усилий Украины по внедрению всесторонней, целостной судебной реформы, и будем оказывать нашу полную поддержку на политическом и техническом уровне", – сказано в заявлении.
В Этическом совете с тремя украинскими судьями будут работать три международных эксперта – высокопоставленные судьи в отставке из США (Роберт Корди) и Великобритании (Энтони Хупер), а также бывший генпрокурор Эстонии (Лавли Перлинг).
- 3 августа 2021-го Зеленский подписал законы о реформе ВСП и Высшей квалификационной комиссии судей.
- 9 сентября Совет судей отказался делегировать своих представителей в Этический совет. Это означало фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, который не может быть создан без представителей от Совета судей.
- Глава Совета судей Богдан Монич отрицал блокировку судебной реформы и был недоволен ролью представителей судейского сообщества в Этическом совете. 16 сентября после встречи с послами G7 в Офисе президента он заявил, что Совет выдвинет своих кандидатов. 23 октября Совет судей выбрал своих кандидатов.
- Верховный суд попросил КСУ проверить судебную реформу Зеленского на конституционность.
- Сегодня в Офисе президента заявили, что состав Этического совета сформирован: в него вошли украинские судьи и юристы из западных стран.
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