"Важный шаг". Международные партнеры приветствовали создание Этического совета в Украине

Евросоюз, США и другие международные партнеры поприветствовали создание Этического совета в Украине – ключевого органа судебной реформы, который будет проверять добропорядочность членов и кандидатов в Высший совет правосудия. Совместное заявление опубликовано на сайте посольства США в Украине.

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Евросоюз, США, Великобритания, Германия, Канада, программа развития Организации объединенных наций и Европейский банк реконструкции и развития поприветствовали создание в Украине Этического совета на законодательном уровне.

В совместном заявлении партнеров сказано, что создание Этического совета – важный шаг в реализации стратегии реформирования судебной системы, утвержденной президентом Владимиром Зеленским в июне 2021-го и предусмотренной законом о реформе ВСП, который Рада приняла в июле.

"Мы с нетерпением ждем поддержки благородной миссии Этического совета и дальнейшей поддержки усилий Украины по внедрению всесторонней, целостной судебной реформы, и будем оказывать нашу полную поддержку на политическом и техническом уровне", – сказано в заявлении.

В Этическом совете с тремя украинскими судьями будут работать три международных эксперта – высокопоставленные судьи в отставке из США (Роберт Корди) и Великобритании (Энтони Хупер), а также бывший генпрокурор Эстонии (Лавли Перлинг).

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Оксана Житнюк

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