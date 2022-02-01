Волонтер создала сайт для отслеживания российских войск у границ Украины

Журналистка Марго Гонтарь создала ресурс для отслеживания передвижения российских войск вдоль границ Украины. Информацию она собирает на сайте 7.62 project.

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"Здесь мы планируем собирать и анализировать актуальные данные, касающиеся количества, расположения и передвижения российских войск рядом с украинской границей", – уточняется в описании проекта.

Ресурс был запущен 27 января, информация на нем обновляется.

"127 000 российских военных находится на границе Украины прямо сейчас", – сказано по состоянию на 28 января.

На сайте можно найти информацию о локациях и расположении войск России около границы Украины, материалы по теме из украинской и международной политики.

Сайт запущен на русском и английском языках, планируется украинская версия.

Создатель проекта пишет, что в его развитии может принять участие каждый. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят писать на почту [email protected] или на страницы ресурса в соцсетях.

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Яна Катасонова

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