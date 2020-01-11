Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 января

1. ИРАН ПРИЗНАЛ ВИНУ ЗА СБИТЫЙ УКРАИНСКИЙ САМОЛЕТ. В заявлении властей говорится, что это произошло из-за "человеческой ошибки". Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность. Генерал Амир Али Хаджизаде сказал, что "захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии". По его словам, оператор противовоздушной обороны Ирана самостоятельно решил выпустить крылатую ракету, не связавшись с командованием. Комиссия Украины нашла следы ракеты еще вчера в 22:00. Украина настаивает на полном признании вины Ирана. Офис генпрокурора изменил квалификацию преступления на умышленное убийство (подробнее).

2. КИЕВЛЯНАМ ПЕРЕСЧИТАЛИ ПЛАТЕЖКИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА 320 МЛН ГРН. Общий объем пересчета является наибольшим показателем в Украине. Основанием для такой корректировки цен является снижение цены природного газа. В среднем киевляне получили платежки на 300-400 грн меньше (подробнее).

3. НОВЫЙ ТРУДОВОЙ КОДЕКС: ЧТО ТАМ БУДЕТ. Согласно новому законопроекту о труде, если судом доказано, что человек работал без официального оформления трудовых отношений, то он теряет право на субсидию. Такое будет происходить потому, что сегодня многие не оформившие себя официально украинцы скрывают высокий доход, чтобы получить субсидию (подробнее).

4. ТРАМП ТРЕБУЕТ ОТ ИРАКА КОМПЕНСИРОВАТЬ УБЫТКИ. Президент США Дональд Трамп считает, что Ирак должен вернуть США все инвестиции за несколько последних лет, иначе американские военные "останутся там". Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Fox News (подробнее).

5. УМЕР СУЛТАН ОМАНА. Причину смерти не называют, но сообщается, что Кабус бен Саид много лет чувствовал себя плохо и в декабре проходил лечение в Бельгии. Новым султаном стал Хайсам бен Тарик аль-Саид (подробнее).

6. НОВЫЙ ФИНДИРЕКТОР НАФТОГАЗА. Им стал Петрус ван Дрил, бывший вице-президент Shell по вопросам бухгалтерского учета и отчетности. Он финансист с почти 30-летним опытом работы на разных позициях в Shell, рассказали в Нафтогазе (подробнее).

7. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОНЕСЛА $170 МЛРД УБЫТКОВ ИЗ-ЗА BREXIT. Это еще не все. Bloomberg оценивает общую стоимость Brexit к концу 2020 года в $261 млрд, поскольку неопределенность с окончательным выходом Британии из ЕС продолжает сказываться на компаниях и потребителях (подробнее).

8. ГИБРИДНАЯ АРМИЯ РФ НА ДОНБАССЕ ПОТЕРЯЛА 12 ЧЕЛОВЕК. И это всего за 10 дней января. При этом ранены и травмированы еще 21 человек, плюс оккупанты потеряли одну единицу военной техники (подробнее).

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