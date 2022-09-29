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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 29 сентября

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 29 сентября - Фото
Освобожденные из российского плена украинцы (Фото: ТГ Андрея Ермака)

1. ИЗ ПЛЕНА ВЕРНУЛИСЬ ЕЩЕ ШЕСТЬ УКРАИНЦЕВ. Состоялся очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись шесть украинцев: четверо морпехов и двое гражданских. (подробнее)

2. РОССИЯ НОЧЬЮ УДАРИЛА ПО ЖИЛОМУ КВАРТАЛУ ДНЕПРА: ЕСТЬ ПОГИБШИЕ И РАНЕНЫЕ. Армия России ночью нанесла ракетный удар по Днепру, погибли по меньшей мере три человека, среди них – ребенок. (подробнее)

3. НА СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ ОБНАРУЖЕНО ЕЩЕ ОДНО МЕСТО РАЗРЫВА ТРУБ ГАЗОПРОВОДОВ. По данным Морской администрации Швеции, четвертая утечка находится между двумя на СП-1 на высоте Симрисхамна, но зафиксирована около СП-2, который идет параллельно. (подробнее)

4. 18 НОВЫХ HIMARS ПРИЕДУТ ДЛЯ ВСУ НЕ ЗАВТРА: ПРОИЗВОДСТВО УСТАНОВОК ЗАЙМЕТ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. В рамках пакета долгосрочной военной помощи Украине США анонсировали 18 ракетных систем M142 HIMARS для ВСУ, однако эти установки еще нужно произвести на мощностях корпорации Lockheed Martin. (подробнее)

5. ЗЕЛЕНСКИЙ СОЗЫВАЕТ СРОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СНБО. Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как ожидается, 30 сентября в Кремле российский диктатор Владимир Путин объявит об аннексии временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской областей и части Запорожской. (подробнее)

6. РОССИЯ ПЛАНИРУЕТ РАЗМЕСТИТЬ В БЕЛАРУСИ 20 000 МОБИЛИЗОВАННЫХ. 20 000 мобилизованных в России должны пополнить размещенные в Беларуси подразделения армии РФ до конца месяца. (подробнее)

7. НАТО ОТРЕГИРОВАЛ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ СЕВЕРНЫХ ПОТОКОВ. Альянс полагает, что повреждение газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 в Балтийском море является "результатом преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа". (подробнее)

8. ФИНЛЯНДИЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ. Новые пограничные правила в Финляндии должны вступить в силу в ночь с 29 на 30 сентября. (подробнее)

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