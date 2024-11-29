Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 29 ноября

В Евросовете новый президент, Зеленский назначил нового командующего Сухопутными силами, очередной обстрел со стороны РФ и другие новости за 29 ноября

Михаил Драпатый (Фото: ОК ''Север'')

1. Россия ночью атаковала 132 беспилотниками: Силы ПВО сбили 88. В ночь на 29 ноября оккупанты выпустили по Украине более 130 беспилотников, Силы противовоздушной обороны сбили большинство дронов. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

2. Буданов опроверг слухи о своем увольнении: Это очередной вброс. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал слухи о своей якобы отставке. В комментарии BBC он назвал эти заявления "очередным вбросом".

3. Инженер предприятия Энергоатома подделал бронь от мобилизации для почти полтысячи человек – источник. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении ведущему инженеру одного из филиалов государственного предприятия – по данным следствия, его разоблачили на оформлении фейкового бронирования военнообязанных мужчин. Собеседник LIGA.net в правоохранительном секторе заявил, что речь идет об одном из предприятий Энергоатома, в компании пока не комментируют.

4. В Украину вернули тела 502 погибших военных. В пятницу, 29 ноября, по результатам проведенных репатриационных мероприятий на подконтрольную правительству Украины территорию вернули тела 502 погибших военнослужащих. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

5. "Первая в Украине". Во Львовской области не осталось общин Московского патриархата. Во Львовской области не осталось религиозных общин, которые подчиняются Московскому патриархату, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

6. ГБР: Военные, впервые совершившие СЗЧ, могут без проблем вернуться на службу до 1 января. Военные, впервые самовольно покинувшие воинскую часть, могут до 1 января без несения уголовной ответственности вернуться на службу. Об этом сообщила советница директора Государственного бюро расследований по коммуникации Татьяна Сапьян.

7. У Сухопутных войск новый командующий – Михаил Драпатый, оборонявший Харьковскую область. Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с главнокомандующим Александром Сырским.

8. Евросовет вместо Мишеля официально возглавил Антониу Кошта. Сразу заговорил об Украине. Президент Европейского совета Шарль Мишель 29 ноября официально передал полномочия бывшему португальскому премьеру Антониу Коште. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в X.

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