Вісім головних новин України та світу на 21:00 29 листопада

У Євроради новий президент, Зеленський призначив нового командувача Сухопутних сил, черговий обстріл з боку РФ та інші новини за 29 листопада

Михайло Драпатий (Фото: ОК ''Північ'')

1. Росія вночі атакувала 132 безпілотниками: Сили ППО збили 88. У ніч проти 29 листопада окупанти випустили по Україні понад 130 безпілотників, Сили протиповітряної оборони збили більшість дронів. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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2. Буданов спростував чутки про своє звільнення: Це черговий вкид. Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував чутки про свою нібито відставку. В коментарі BBC він назвав ці заяви "черговим вкидом".

3. Інженер підприємства Енергоатому підробив бронь від мобілізації майже пів тисячі людей – джерело. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру провідному інженеру однієї з філій державного підприємства – за даними слідства, його викрили на оформленні фейкового бронювання військовозобов'язаних чоловіків. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному секторі заявив, що йдеться про одне з підприємств Енергоатому, в компанії поки не коментують.

4. До України повернули тіла 502 загиблих військових. У п'ятницю, 29 листопада, за результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну уряду України територію повернули тіла 502 загиблих військовослужбовців. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

5. "Перша в Україні". На Львівщині не залишилося громад Московського патріархату. На Львівщині не залишилося релігійних громад, які підпорядковуються Московському патріархату, повідомив очільник обласної адміністрації Максим Козицький.

6. ДБР: Військові, які вперше вчинили СЗЧ, можуть без проблем повернутися на службу до 1 січня. Військові, які вперше самовільно залишили військову частину, можуть до 1 січня без несення кримінальної відповідальності повернутися на службу. Про це повідомила радниця директора Державного бюро розслідувань з комунікації Тетяна Сап'ян.

7. У Сухопутних військ новий командувач – Михайло Драпатий, який обороняв Харківщину. Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначено Михайла Драпатого. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із головнокомандувачем Олександром Сирським.

8. Єврораду замість Мішеля офіційно очолив Антоніу Кошта. Одразу заговорив про Україну. Президент Європейської ради Шарль Мішель 29 листопада офіційно передав повноваження колишньому португальському прем'єру Антоніу Кошті. Допис відповідного вмісту він опублікував у X.

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