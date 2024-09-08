Восемь главных новостей Украины и мира на 22:00 8 сентября
- Байден, Трамп и Харрис получат пошаговый план победы Украины в войне – Зеленский. Украина предоставит детальный план победы в войне президенту США Джо Байдену, а также кандидатам Дональду Трампу и Камале Харрис. Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский (подробнее).
- "Послы не могут быть оторваны от реалий войны". Сибига объявил первые кадровые решения. Новоназначенный министр иностранных дел Андрей Сибига решил прекратить долгосрочную командировку временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина (подробнее).
- В Латвии разбился российский военный дрон – президент страны. В субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевич (подробнее).
- В Румынии проверяют места, где мог упасть залетевший из Украины российский "шахед". В Румынии обследуют места, где мог упасть российский ударный беспилотник, который в ночь на 8 сентября залетел из Украины (подробнее).
- Россияне ударили авиабомбой по Сумам: есть погибшие и раненые – фото. Погибли два человека. Еще четыре человека, в том числе двое детей, получили ранения (подробнее).
- В Полтаве возросло количество погибших в результате российского удара 3 сентября. В больницах Полтавы скончались еще три человека, пострадавших в результате российского ракетного удара по Институту связи 3 сентября (подробнее).
- Зеленский назначил Камышина своим советником по стратегическим вопросам. В воскресенье, 8 сентября, президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина своим советником (подробнее).
- Зеленский назначил двух заместителей главы Офиса президента. Новые должности получили Ирина Верещук и Виктор Микита, указы опубликованы на сайте Офиса президента (подробнее).