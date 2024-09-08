Восемь главных новостей Украины и мира на 22:00 8 сентября
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
  1. Байден, Трамп и Харрис получат пошаговый план победы Украины в войне – Зеленский. Украина предоставит детальный план победы в войне президенту США Джо Байдену, а также кандидатам Дональду Трампу и Камале Харрис. Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский (подробнее).
  2. "Послы не могут быть оторваны от реалий войны". Сибига объявил первые кадровые решения. Новоназначенный министр иностранных дел Андрей Сибига решил прекратить долгосрочную командировку временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина (подробнее).
  3. В Латвии разбился российский военный дрон – президент страны. В субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевич (подробнее).
  4. В Румынии проверяют места, где мог упасть залетевший из Украины российский "шахед". В Румынии обследуют места, где мог упасть российский ударный беспилотник, который в ночь на 8 сентября залетел из Украины (подробнее).
  5. Россияне ударили авиабомбой по Сумам: есть погибшие и раненые – фото. Погибли два человека. Еще четыре человека, в том числе двое детей, получили ранения (подробнее).
  6. В Полтаве возросло количество погибших в результате российского удара 3 сентября. В больницах Полтавы скончались еще три человека, пострадавших в результате российского ракетного удара по Институту связи 3 сентября (подробнее).
  7. Зеленский назначил Камышина своим советником по стратегическим вопросам. В воскресенье, 8 сентября, президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина своим советником (подробнее).
  8. Зеленский назначил двух заместителей главы Офиса президента. Новые должности получили Ирина Верещук и Виктор Микита, указы опубликованы на сайте Офиса президента (подробнее).
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