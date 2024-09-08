Вісім головних новин України та світу на 22:00 8 вересня
- Байден, Трамп і Гарріс отримають покроковий план перемоги України у війні – Зеленський. Україна надасть детальний план перемоги у війні президенту США Джо Байдену, а також кандидатам Дональду Трампу і Камалі Гарріс. Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський (детальніше).
- "Посли не можуть бути відірваними від реалій війни". Сибіга оголосив перші кадрові рішення. Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга вирішив припинити довготермінове відрядження тимчасового повіреного України в Грузії Михайла Харишина (детальніше).
- У Латвії розбився російський військовий дрон – президент країни. В суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс (детальніше).
- У Румунії перевіряють місця, де міг впасти російський "шахед", який залетів з України. У Румунії обстежують місця, де міг впасти російський ударний безпілотник, який у ніч проти 8 вересня залетів з України (детальніше).
- Росіяни вдарили авіабомбою по Сумах: є загиблі й поранені – фото. Загинули дві людини. Ще четверо людей, зокрема двоє дітей, отримали поранення (детальніше).
- У Полтаві зросла кількість загиблих внаслідок російського удару 3 вересня. У лікарнях Полтави померли ще три людини, які постраждали внаслідок російського ракетного удару по Інституту зв’язку 3 вересня (детальніше).
- Зеленський призначив Камишіна своїм радником зі стратегічних питань. У неділю, 8 вересня, президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна своїм радником (детальніше).
- Зеленський призначив двох заступників голови Офісу президента. Нові посади отримали Ірина Верещук та Віктор Микита, укази опубліковано на сайті Офісу президента (детальніше).