Вісім головних новин України та світу на 22:00 8 вересня
Володимир Зеленський (Фото: ОП)
  1. Байден, Трамп і Гарріс отримають покроковий план перемоги України у війні – Зеленський. Україна надасть детальний план перемоги у війні президенту США Джо Байдену, а також кандидатам Дональду Трампу і Камалі Гарріс. Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський (детальніше).
  2. "Посли не можуть бути відірваними від реалій війни". Сибіга оголосив перші кадрові рішення. Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга вирішив припинити довготермінове відрядження тимчасового повіреного України в Грузії Михайла Харишина (детальніше).
  3. У Латвії розбився російський військовий дрон – президент країни. В суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс (детальніше).
  4. У Румунії перевіряють місця, де міг впасти російський "шахед", який залетів з України. У Румунії обстежують місця, де міг впасти російський ударний безпілотник, який у ніч проти 8 вересня залетів з України (детальніше).
  5. Росіяни вдарили авіабомбою по Сумах: є загиблі й поранені – фото. Загинули дві людини. Ще четверо людей, зокрема двоє дітей, отримали поранення (детальніше).
  6. У Полтаві зросла кількість загиблих внаслідок російського удару 3 вересня. У лікарнях Полтави померли ще три людини, які постраждали внаслідок російського ракетного удару по Інституту зв’язку 3 вересня (детальніше).
  7. Зеленський призначив Камишіна своїм радником зі стратегічних питань. У неділю, 8 вересня, президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна своїм радником (детальніше).
  8. Зеленський призначив двох заступників голови Офісу президента. Нові посади отримали Ірина Верещук та Віктор Микита, укази опубліковано на сайті Офісу президента (детальніше).
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