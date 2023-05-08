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Воздушные силы: ПВО не гарантирует безопасность, обломки ракет и дронов падают на землю

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 09:48
Воздушные силы: ПВО не гарантирует безопасность, обломки ракет и дронов падают на землю - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал украинцев ходить в укрытия во время атак россиян, так как обломки сбитых целей падают вниз. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, во время ночной атаки на столицу все дроны были уничтожены, однако в городе есть повреждения, которые вызваны последствиями противовоздушного боя. 
Он отметил, что любая работа ПВО даже при результате в 100% не гарантирует безопасности на земле. 

"Надо беречь себя и идти в укрытие. Обломки зенитных ракет и дронов будут падать на землю", — сказал Игнат.

Ранее Генеральный штаб сообщил, что враг запустил 35 беспилотников — все были сбиты силами ПВО. 

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Дмитро Гриниченко
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