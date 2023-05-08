Воздушные силы: ПВО не гарантирует безопасность, обломки ракет и дронов падают на землю
08.05.2023, 09:48
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал украинцев ходить в укрытия во время атак россиян, так как обломки сбитых целей падают вниз. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, во время ночной атаки на столицу все дроны были уничтожены, однако в городе есть повреждения, которые вызваны последствиями противовоздушного боя.
Он отметил, что любая работа ПВО даже при результате в 100% не гарантирует безопасности на земле.
"Надо беречь себя и идти в укрытие. Обломки зенитных ракет и дронов будут падать на землю", — сказал Игнат.
Ранее Генеральный штаб сообщил, что враг запустил 35 беспилотников — все были сбиты силами ПВО.
- В ночь на 3 мая 2023 года, когда Украина подверглась очередной атаке РФ дронами, авиаракетами и ракетами С-300, в Кремль прилетели БПЛА-камикадзе. Оккупанты опять обвинили во всем Украину и по привычке начали пугать ядерным ударом.
- В Херсоне и области из-за ударов россиян 3 мая погибли 23 украинца, полсотни раненых. Днем 5 мая Россия атаковала ракетами Славянск и Краматорск.
- 6 мая ВСУ подтвердили уничтожение российского "Кинжала": это произошло впервые за войну — противоракетой ЗРК Patriot. Ночью 7 мая РФ ударила шестью ракетами по Николаеву, Запорожской области и Херсону.
Читайте также: Россияне ударили ракетами Х-22 под Одессой. Был массированный налет "шахедов" на Киев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
"За поребриком сейчас горит". В Воздушных силах рассказали, как ЗРК Patriot сбил "Кинжал" 06.05.2023Defence Express пишет, что ПВО сбила "Кинжал". ВСУ опровергли и отказались комментировать 05.05.2023ВСУ о Bayraktar над Киевом: Это не сенсация. Когда мы теряем летчиков, такого внимания нет 05.05.2023
Последние новости
Комментарии