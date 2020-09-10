Яременко: Представитель России будет рассматривать украинские позиции в бинокль
Нардеп из Слуги народа утверждает, что ОБСЕ рассматривает инспектирование как одноразовую акцию
Представители боевиков не будут находится на позициях украинских военных в районе села Шумы во время инспекции, согласованной вчера в трехсторонней контактной группе, утверждает в Facebook нардеп из фракции Слуга народа Богдан Яременко.
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"Есть одноразовая акция верификации. В присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК приблизится к нашим позициям на расстояние, которое позволит разглядеть их в бинокль", – заявил Яременко.
Нардеп утверждает, что одновременно представитель Украины будет осматривать российские позиции.
Ранее в заявлениях Офиса президента и главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кравчука не говорилось об инспекции позиций боевиков и о процедуре инспекции украинских позиций.
Яременко подчеркнул, что ситуация неприятная, поскольку россияне фактически поставили под сомнение деятельность миссии ОБСЕ, представители которой заверили, что никаких инженерных работ, нарушающих соглашение о перемирии, Украина не ведет.
По словам нардепа, представители ОБСЕ заявили, что нынешняя акция верификации будет одноразовой и не станет прецедентом для повторения в других местах.
- 22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.
- 5 сентября боевики РФ потребовали, чтобы украинская армия перестала "рыть траншеи" под поселком Шумы в Донецкой области, иначе пригрозили открыть огонь. На это командующий ООС Кравченко заявил, что в случае атаки вражеской стороне будет дан адекватный ответ.
- 6 сентября тишина на Донбассе была нарушена: российские формирования обстреляли украинские позиции — один боец был убит снайпером, еще один ранен, двое бойцов подорвались на минном поле.
- 9 сентября на внеочередном заседании ТКГ договорились о совместной инспекции в Шумах.
- Позже Кравчук заявил, что такая инспекция не станет легализацией боевиков.
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