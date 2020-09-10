Яременко: Представитель России будет рассматривать украинские позиции в бинокль

Нардеп из Слуги народа утверждает, что ОБСЕ рассматривает инспектирование как одноразовую акцию

Представители боевиков не будут находится на позициях украинских военных в районе села Шумы во время инспекции, согласованной вчера в трехсторонней контактной группе, утверждает в Facebook нардеп из фракции Слуга народа Богдан Яременко.

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"Есть одноразовая акция верификации. В присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК приблизится к нашим позициям на расстояние, которое позволит разглядеть их в бинокль", – заявил Яременко.

Нардеп утверждает, что одновременно представитель Украины будет осматривать российские позиции.

Ранее в заявлениях Офиса президента и главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кравчука не говорилось об инспекции позиций боевиков и о процедуре инспекции украинских позиций.

Яременко подчеркнул, что ситуация неприятная, поскольку россияне фактически поставили под сомнение деятельность миссии ОБСЕ, представители которой заверили, что никаких инженерных работ, нарушающих соглашение о перемирии, Украина не ведет.

По словам нардепа, представители ОБСЕ заявили, что нынешняя акция верификации будет одноразовой и не станет прецедентом для повторения в других местах.

Денис Юдин

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