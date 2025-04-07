Yonhap: В Южной Корее 3 июня пройдут выборы нового президента после импичмента Юна

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (Фото: EPA/JEON HEON-KYUN)

В Южной Корее определились с датой выборов нового президента после импичмента Юн Сок Ёля. Выборы хотят провести 3 июня, передает Yonhap со ссылкой на сообщение высокопоставленного правительственного чиновника.

По его словам, дату утвердит временно исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су на заседании Кабинета министров 8 апреля.

"Учитывая значимость вопроса и проблему назначения дня выборов временным государственным днем, решение будет утверждено на заседании Кабинета министров", – сказал чиновник.

Отмечается, что президентские выборы должны состояться в течение 60 дней после отстранения судом Юн Сок Ёля от должности 4 апреля. Прошлые досрочные выборы президента в Южной Корее состоялись 9 мая 2017 года – ровно через 60 дней после отстранения президента Пак Кын Хе.

Национальная избирательная комиссия уже начала досрочную регистрацию кандидатов на выборы. После утверждения графика выборов, они будут обязаны зарегистрироваться до 11 мая, а 12 мая может официально начаться предвыборная кампания.

Новоизбранный президент Южной Кореи вступит в должность сразу после оглашения результатов выборов без переходной команды.