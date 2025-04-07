Yonhap: В Южной Корее 3 июня пройдут выборы нового президента после импичмента Юна
В Южной Корее определились с датой выборов нового президента после импичмента Юн Сок Ёля. Выборы хотят провести 3 июня, передает Yonhap со ссылкой на сообщение высокопоставленного правительственного чиновника.
По его словам, дату утвердит временно исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су на заседании Кабинета министров 8 апреля.
"Учитывая значимость вопроса и проблему назначения дня выборов временным государственным днем, решение будет утверждено на заседании Кабинета министров", – сказал чиновник.
Отмечается, что президентские выборы должны состояться в течение 60 дней после отстранения судом Юн Сок Ёля от должности 4 апреля. Прошлые досрочные выборы президента в Южной Корее состоялись 9 мая 2017 года – ровно через 60 дней после отстранения президента Пак Кын Хе.
Национальная избирательная комиссия уже начала досрочную регистрацию кандидатов на выборы. После утверждения графика выборов, они будут обязаны зарегистрироваться до 11 мая, а 12 мая может официально начаться предвыборная кампания.
Новоизбранный президент Южной Кореи вступит в должность сразу после оглашения результатов выборов без переходной команды.
- 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи объявил военное положение из-за якобы угрозы государственного переворота, но через несколько часов парламент единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.
- 4 декабря в парламент внесли ходатайство об импичменте президенту, но объявить его удалось только 14 декабря со второй попытки.
- 31 декабря суд выдал ордер на арест Юна. А 15 января 2025 года его удалось арестовать.
- 26 января прокуратура предъявила обвинение Юну в попытке государственного переворота. Однако 7 марта суд Южной Кореи отменил ордер на арест президента страны Юн Сок Ёля, а 8 марта его освободили из-под стражи.