Yonhap: У Південній Кореї 3 червня відбудуться вибори нового президента після імпічменту Юна
У Південній Кореї визначились із датою виборів нового президента після імпічменту Юн Сок Йоля. Вибори хочуть провести 3 червня, повідомляє Yonhap з посиланням на повідомлення високопосадовця з уряду.
За його словами, дату затвердить тимчасовий виконувач обов'язків президента Південної Кореї Хан Док Су на засіданні Кабінету міністрів 8 квітня.
"З огляду на значущість питання та проблему призначення дня виборів тимчасовим державним днем, рішення буде затверджено на засіданні Кабінету міністрів", – сказав чиновник.
Зазначається, що президентські вибори мають відбутися протягом 60 днів після усунення судом Юн Сок Йоля з посади 4 квітня. Минулі дострокові вибори президента в Південній Кореї відбулися 9 травня 2017 року – через 60 днів після усунення президента Пак Кин Хе.
Національна виборча комісія вже розпочала дострокову реєстрацію кандидатів на вибори. Після затвердження графіка виборів вони будуть зобов'язані зареєструватися до 11 травня, а 12 травня може офіційно розпочатися передвиборча кампанія.
Новообраний президент Південної Кореї обійме посаду відразу після оголошення результатів виборів без перехідної команди.
- 3 грудня 2024 року президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через нібито загрозу державного перевороту, але за кілька годин парламент одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.
- 4 грудня до парламенту внесли клопотання про імпічмент президенту, але оголосити його вдалося лише 14 грудня з другої спроби.
- 31 грудня суд видав ордер на арешт Юна. А 15 січня 2025 року його вдалося заарештувати.
- 26 січня прокуратура звинуватила Юну у спробі державного перевороту. Однак 7 березня суд Південної Кореї скасував ордер на арешт президента країни Юн Сок Йоля, а 8 березня його звільнили з-під варти.