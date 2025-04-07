Yonhap: У Південній Кореї 3 червня відбудуться вибори нового президента після імпічменту Юна

Колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль (Фото: EPA/JEON HEON-KYUN)

У Південній Кореї визначились із датою виборів нового президента після імпічменту Юн Сок Йоля. Вибори хочуть провести 3 червня, повідомляє Yonhap з посиланням на повідомлення високопосадовця з уряду.

За його словами, дату затвердить тимчасовий виконувач обов'язків президента Південної Кореї Хан Док Су на засіданні Кабінету міністрів 8 квітня.

"З огляду на значущість питання та проблему призначення дня виборів тимчасовим державним днем, рішення буде затверджено на засіданні Кабінету міністрів", – сказав чиновник.

Зазначається, що президентські вибори мають відбутися протягом 60 днів після усунення судом Юн Сок Йоля з посади 4 квітня. Минулі дострокові вибори президента в Південній Кореї відбулися 9 травня 2017 року – через 60 днів після усунення президента Пак Кин Хе.

Національна виборча комісія вже розпочала дострокову реєстрацію кандидатів на вибори. Після затвердження графіка виборів вони будуть зобов'язані зареєструватися до 11 травня, а 12 травня може офіційно розпочатися передвиборча кампанія.

Новообраний президент Південної Кореї обійме посаду відразу після оголошення результатів виборів без перехідної команди.