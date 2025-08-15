Зеленский и Макрон договорились встретиться после переговоров Трампа с Путиным
Президенты Франции Эмманюэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский договорились о встрече после переговоров американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
"Лидеры Франции и Украины договорились встретиться в самое полезное и эффективное время, после встречи на Аляске и в зависимости от своих графиков", – говорится в текстовом сообщении Елисейского дворца для прессы.
Подробности относительно времени и места проведения встречи во Дворце не предоставили.
Там также отметили, что Макрон и Зеленский разговаривали 15 августа, в день встречи Трампа с Путиным на Аляске.
- 13 августа Зеленский, руководители Европы и Трамп разговаривали перед поездкой президента США на переговоры с диктатором Путиным. Об основных тезисах разговора – читайте здесь.
- Руководитель Франции Макрон заявил, что во время звонка Трамп сообщил, что территориальные вопросы будут обсуждаться только с Зеленским.
- Трамп встретится с Путиным на Аляске 15 августа. Местом саммита определена военная база в Анкоридже. Встреча запланирована на 22:00 по киевскому времени.
- На Аляску уже прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, посол в США Александр Дарчиев и российские пропагандисты. Также на Аляску уже вылетел Трамп.
