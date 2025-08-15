Зеленский и Макрон договорились встретиться после переговоров Трампа с Путиным

Сейчас подробности относительно времени и места проведения встречи неизвестны

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: Офис президента)

Президенты Франции Эмманюэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский договорились о встрече после переговоров американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"Лидеры Франции и Украины договорились встретиться в самое полезное и эффективное время, после встречи на Аляске и в зависимости от своих графиков", – говорится в текстовом сообщении Елисейского дворца для прессы.

Подробности относительно времени и места проведения встречи во Дворце не предоставили.

Там также отметили, что Макрон и Зеленский разговаривали 15 августа, в день встречи Трампа с Путиным на Аляске.