Зеленський і Макрон домовилися зустрітися після переговорів Трампа з Путіним
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Фото: Офіс президента)

Президент Франції Емманюель Макрон та український лідер Володимир Зеленський домовилися про зустріч після переговорів американського президента Дональда Трампа й російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

"Лідери Франції та України домовилися зустрітися у найкорисніший і найефективніший час, після зустрічі на Алясці та залежно від своїх графіків", – йдеться у текстовому повідомленні Єлисейського палацу для преси.

Подробиці щодо часу й місця проведення зустрічі у Палаці не надали.

Там також зазначили, що Макрон і Зеленський розмовляли 15 серпня, в день зустрічі Трампа з Путіним на Алясці.

  • 13 серпня Зеленський, керівники Європи та Трамп мали розмову перед поїздкою президента США на переговори з диктатором Путіним. Про основні тези розмови – читайте тут.
  • Керівник Франції Макрон заявив, що під час дзвінка Трамп повідомив, що територіальні питання обговорюватимуться лише з Зеленським.
  • Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня. Місцем саміту визначено військову базу в Анкориджі. Зустріч заплановано на 22:00 за київським часом.
  • На Аляску вже прибули міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, посол у США Олександр Дарчієв і російські пропагандисти. Також на Аляску вже вилетів Трамп.
АляскаВолодимир Зеленськийеманнуель макрон