Зеленський і Макрон домовилися зустрітися після переговорів Трампа з Путіним

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Фото: Офіс президента)

Президент Франції Емманюель Макрон та український лідер Володимир Зеленський домовилися про зустріч після переговорів американського президента Дональда Трампа й російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

"Лідери Франції та України домовилися зустрітися у найкорисніший і найефективніший час, після зустрічі на Алясці та залежно від своїх графіків", – йдеться у текстовому повідомленні Єлисейського палацу для преси.

Подробиці щодо часу й місця проведення зустрічі у Палаці не надали.

Там також зазначили, що Макрон і Зеленський розмовляли 15 серпня, в день зустрічі Трампа з Путіним на Алясці.