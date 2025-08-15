Зеленський і Макрон домовилися зустрітися після переговорів Трампа з Путіним
Президент Франції Емманюель Макрон та український лідер Володимир Зеленський домовилися про зустріч після переговорів американського президента Дональда Трампа й російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Єлисейського палацу.
"Лідери Франції та України домовилися зустрітися у найкорисніший і найефективніший час, після зустрічі на Алясці та залежно від своїх графіків", – йдеться у текстовому повідомленні Єлисейського палацу для преси.
Подробиці щодо часу й місця проведення зустрічі у Палаці не надали.
Там також зазначили, що Макрон і Зеленський розмовляли 15 серпня, в день зустрічі Трампа з Путіним на Алясці.
- 13 серпня Зеленський, керівники Європи та Трамп мали розмову перед поїздкою президента США на переговори з диктатором Путіним. Про основні тези розмови – читайте тут.
- Керівник Франції Макрон заявив, що під час дзвінка Трамп повідомив, що територіальні питання обговорюватимуться лише з Зеленським.
- Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня. Місцем саміту визначено військову базу в Анкориджі. Зустріч заплановано на 22:00 за київським часом.
- На Аляску вже прибули міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, посол у США Олександр Дарчієв і російські пропагандисти. Також на Аляску вже вилетів Трамп.
