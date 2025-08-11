Трамп попытался объяснить, почему Зеленский не будет участвовать в саммите на Аляске

Президент США заявил, что его украинский коллега уже посетил много встреч, но "ничего не произошло"

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / EPA)

Президент Владимир Зеленский не будет на саммите с участием американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, который состоится на Аляске 15 августа. Об этом президент Штатов сообщил на брифинге в Белом доме.

"Он не будет участвовать", – сказал Трамп, отвечая на вопрос, был ли приглашен украинский президент на саммит в пятницу.

"Я бы сказал, что он мог бы поехать, но он уже посетил много встреч, он там уже три с половиной года. И ничего не произошло", – подчеркнул Трамп.

В то же время он заявил, что хочет организовать встречу Зеленского с Путиным.

"Следующая встреча будет между Зеленским и Путиным или Зеленским, Путиным и мной. Я буду там, если им нужно. Но я хочу организовать встречу между двумя лидерами", – акцентировал Трамп.