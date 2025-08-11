Трамп попытался объяснить, почему Зеленский не будет участвовать в саммите на Аляске
Президент Владимир Зеленский не будет на саммите с участием американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, который состоится на Аляске 15 августа. Об этом президент Штатов сообщил на брифинге в Белом доме.
"Он не будет участвовать", – сказал Трамп, отвечая на вопрос, был ли приглашен украинский президент на саммит в пятницу.
"Я бы сказал, что он мог бы поехать, но он уже посетил много встреч, он там уже три с половиной года. И ничего не произошло", – подчеркнул Трамп.
В то же время он заявил, что хочет организовать встречу Зеленского с Путиным.
"Следующая встреча будет между Зеленским и Путиным или Зеленским, Путиным и мной. Я буду там, если им нужно. Но я хочу организовать встречу между двумя лидерами", – акцентировал Трамп.
- 7 августа Трамп заявлял, что есть "очень большие шансы" трехсторонней встречи между ним, президентом Украины и диктатором РФ.
- Но уже 9 августа Трамп сообщил, что договорился о встрече с Путиным на Аляске 15 августа.
- Телеканал NBC News писал, что Белый дом рассматривает возможность приглашение Зеленского на Аляску.
