Трамп спробував пояснити, чому Зеленський не братиме участі в саміті на Алясці

Президент США заявив, що його український колега уже відвідав багато зустрічей, але "нічого не сталося"

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / EPA)

Президент Володимир Зеленський не буде на саміті за участі американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, який відбудеться на Алясці 15 серпня. Про це президент Штатів повідомив на брифінгу в Білому домі.

"Він не братиме участі", – сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи був запрошений український президент на саміт у п'ятницю.

"Я б сказав, що він міг би поїхати, але він уже відвідав багато зустрічей, він там уже три з половиною роки. І нічого не сталося", – наголосив Трамп.

Водночас він заявив, що хоче організувати зустріч Зеленського з Путіним.

"Наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або Зеленським, Путіним і мною. Я буду там, якщо їм потрібно. Але я хочу організувати зустріч між двома лідерами", – акцентував Трамп.