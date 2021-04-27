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Зеленский инициировал заседание СНБО по итогам поездки в Херсонскую область

27.04.2021, 20:24
Зеленский инициировал заседание СНБО по итогам поездки в Херсонскую область - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Сегодня, 27 апреля, по результатам совещания в Херсоне президент Владимир Зеленский поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как отмечается, во время рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский провел совещание о ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

Президент рассказал, что побывал на позициях украинских военных на админгранице с оккупированным Крымом, и отметил, что они сохраняют боевой дух.

Секретарь СНБО Алексей Данилов доложил о ситуации с безопасностью на админгранице с Крымом и в указанных областях.

Участники совещания обсудили оперативную обстановку в этих регионах и готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации.

Председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь доложил об обеспечении безопасности гражданского населения.

По результатам совещания Зеленский поручил Данилову подготовить в ближайшее время заседание СНБО.

Читайте также: Зеленский надеется на перезагрузку режима прекращения огня на Донбассе

Наталия Медведева
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Алексей Данилов Владимир Зеленский снбо Крым Херсонская область
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