Зеленский инициировал заседание СНБО по итогам поездки в Херсонскую область
Сегодня, 27 апреля, по результатам совещания в Херсоне президент Владимир Зеленский поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Как отмечается, во время рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский провел совещание о ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.
Президент рассказал, что побывал на позициях украинских военных на админгранице с оккупированным Крымом, и отметил, что они сохраняют боевой дух.
Секретарь СНБО Алексей Данилов доложил о ситуации с безопасностью на админгранице с Крымом и в указанных областях.
Участники совещания обсудили оперативную обстановку в этих регионах и готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации.
Председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь доложил об обеспечении безопасности гражданского населения.
По результатам совещания Зеленский поручил Данилову подготовить в ближайшее время заседание СНБО.
- С конца марта Россия стягивала войска к восточным границам Украины и во временно оккупированный Крым.
- Западные страны выражали поддержку Украине и призывали РФ отвести войска.
- 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал возвращение войск в постоянные места дислокации. 23 апреля Россия заявила, что начала отводить из Крыма стянутые весной войска.
- Сегодня в Пентагоне заявили, что РФ отвела от границ Украины часть войск, но рано принимать это за чистую монету.
- Сегодня Зеленский проверил готовность позиций ВСУ у админграницы с временно оккупированным Крымом.
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