Зеленский не будет публиковать свою версию разговора с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская версия его июльского разговора с президентом США Дональдом Трампом опубликована не будет. Об этом он рассказал сегодня во время посещения учений МВД в селе Старое, сообщает Reuters.

Было бы неправильно делиться украинской стенограммой звонка, сказал Зеленский: "Там есть некоторые нюансы и вещи, которые было бы некорректно даже публиковать".

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Зеленский добавил, что перед тем, как стать президентом, он никогда не был дипломатом. "Но, думаю, в моей жизни было много подобных разговоров, и много еще будет", - сказал он.

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