Зеленский не предлагал Авакову уйти в отставку

Президент Владимир Зеленский не предлагал главе МВД Арсену Авакову уйти в отставку из-за резонансных событий в Кагарлыке и Броварах. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.
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Отвечая на вопрос, предлагал ли Зеленский уйти в отставку, президент сказал: "Нет, я не предлагал. Он хотел со мной встретиться. Поэтому я с ним встречусь, мы это проговорим" (разговор записывался 3 июня).
Зеленский считает, что в культуре других стран, если есть такие случаи, то за них должен нести ответственность сам министр.
Говоря о том, при каких условиях Аваков может уйти в отставку, Зеленский сказал: "Мы с ним договорились ... Есть громкое дело, он зашел в это дело. И много там сделано правильно, неправильно - увидим со временем. И это правда. Я действительно хотел бы увидеть результат от дел Гандзюк и Шеремета. Шеремет - его личная ответственность. И я ему говорил, что хочу увидеть, как это закончится".
- 12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.
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30 января 2020 года экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.
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21 мая стало известно, что следствие изменило подозрение Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.
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22 мая адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил, что полиция завершила расследование и готовится передать дело в суд.
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25 мая Печерский райсуд изменил меру пресечения для Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 160 грн и личные обязательства — являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия.
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В тот же день суд продлил арест подозреваемого Антоненко на два месяца.
- 5 июня Аваков заявил, что расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета никак не связано с его карьерой.
Арина Толина