Зеленский не предлагал Авакову уйти в отставку

Владимир Зеленский и Арсен Аваков (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский не предлагал главе МВД Арсену Авакову уйти в отставку из-за резонансных событий в Кагарлыке и Броварах. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

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Отвечая на вопрос, предлагал ли Зеленский уйти в отставку, президент сказал: "Нет, я не предлагал. Он хотел со мной встретиться. Поэтому я с ним встречусь, мы это проговорим" (разговор записывался 3 июня).

Зеленский считает, что в культуре других стран, если есть такие случаи, то за них должен нести ответственность сам министр.

Говоря о том, при каких условиях Аваков может уйти в отставку, Зеленский сказал: "Мы с ним договорились ... Есть громкое дело, он зашел в это дело. И много там сделано правильно, неправильно - увидим со временем. И это правда. Я действительно хотел бы увидеть результат от дел Гандзюк и Шеремета. Шеремет - его личная ответственность. И я ему говорил, что хочу увидеть, как это закончится".