Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский не предлагал Авакову уйти в отставку

Зеленский не предлагал Авакову уйти в отставку - Фото
Владимир Зеленский и Арсен Аваков (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
11.06.2020, 11:45

Президент Владимир Зеленский считает, что "Шеремет - личная ответственность Авакова"

Президент Владимир Зеленский не предлагал главе МВД Арсену Авакову уйти в отставку из-за резонансных событий в Кагарлыке и Броварах. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отвечая на вопрос, предлагал ли Зеленский уйти в отставку, президент сказал: "Нет, я не предлагал. Он хотел со мной встретиться. Поэтому я с ним встречусь, мы это проговорим" (разговор записывался 3 июня).

Зеленский считает, что в культуре других стран, если есть такие случаи, то за них должен нести ответственность сам министр.

Говоря о том, при каких условиях Аваков может уйти в отставку, Зеленский сказал: "Мы с ним договорились ... Есть громкое дело, он зашел в это дело. И много там сделано правильно, неправильно - увидим со временем. И это правда. Я действительно хотел бы увидеть результат от дел Гандзюк и Шеремета. Шеремет - его личная ответственность. И я ему говорил, что хочу увидеть, как это закончится".

  • 12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.
  • 30 января 2020 года экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.
  • 21 мая стало известно, что следствие изменило подозрение Андрею АнтоненкоЮлии Кузьменко и Яне Дугарь.
  • 22 мая адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил, что полиция завершила расследование и готовится передать дело в суд.
  • 25 мая Печерский райсуд изменил меру пресечения для Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 160 грн и личные обязательства — являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия.
  • В тот же день суд продлил арест подозреваемого Антоненко на два месяца.
  • 5 июня Аваков заявил, что расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета никак не связано с его карьерой.

 

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский отставка Павел Шеремет бровары Аваков Катерина Гандзюк Кагарлык
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 