Зеленский поговорил с премьером Португалии: Все внимание сейчас сосредоточено на обороне
После отмены ближайших зарубежных визитов президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру: обсуждали ситуацию на фронте и саммит мира.
Украинский лидер проинформировал португальского премьера о ситуации на фронте и попытках России расширить войну.
"Все внимание сейчас сосредоточено на наших текущих оборонных операциях и контактах с военными, что обусловило необходимость отложить все зарубежные визиты", – пояснил Зеленский.
Он отметил, что вместе с португальским чиновником подробно обсудили Саммит мира, это мероприятие может стать " первым шагом к восстановлению справедливого мира". Он должен пройти в Швейцарии 15-16 июня.
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Зеленский поблагодарил Монтенегру за подтверждение участия Португалии и заверение, что эта страна использует свои контакты для обеспечения максимальной международной поддержки этому саммиту.
К португалоязычным странам, в частности, принадлежит Бразилия и ряд африканских стран – бывшие колонии страны.
Вчера пресс-служба президента сообщила, что Зеленский поручил перенести все международные мероприятия при его участии, запланированные на ближайшие дни. СМИ заявляли, что планировались визиты в Испанию и Португалию.
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