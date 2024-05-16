Зеленский поговорил с премьером Португалии: Все внимание сейчас сосредоточено на обороне

Объяснил, почему отменились международные визиты, и обсудил с чиновником предстоящий саммит мира

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

После отмены ближайших зарубежных визитов президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру: обсуждали ситуацию на фронте и саммит мира.

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Украинский лидер проинформировал португальского премьера о ситуации на фронте и попытках России расширить войну.

"Все внимание сейчас сосредоточено на наших текущих оборонных операциях и контактах с военными, что обусловило необходимость отложить все зарубежные визиты", – пояснил Зеленский.

Он отметил, что вместе с португальским чиновником подробно обсудили Саммит мира, это мероприятие может стать " первым шагом к восстановлению справедливого мира". Он должен пройти в Швейцарии 15-16 июня.

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Зеленский поблагодарил Монтенегру за подтверждение участия Португалии и заверение, что эта страна использует свои контакты для обеспечения максимальной международной поддержки этому саммиту.

К португалоязычным странам, в частности, принадлежит Бразилия и ряд африканских стран – бывшие колонии страны.

Вчера пресс-служба президента сообщила, что Зеленский поручил перенести все международные мероприятия при его участии, запланированные на ближайшие дни. СМИ заявляли, что планировались визиты в Испанию и Португалию.

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В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали российских оккупантов, теперь пытаются выбить их оттуда. Вечером в Генштабе сообщили, что подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев.

15 мая Генштаб сообщил, что войска РФ пытаются оттеснить ВСУ в районе Волчанска, а Силы обороны прочесывают окрестности города.

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