Зеленський поговорив з прем'єром Португалії: Уся увага зараз зосереджена на оборонних операціях

Пояснив, чому скасувалися міжнародні візити, й обговорив з урядовцем майбутній саміт миру

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Після скасування найближчих закордонних візитів президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру: обговорювали ситуацію на фронті та саміт миру.

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Український лідер поінформував португальського прем'єра щодо ситуації на фронті та спроб Росії розширити війну.

"Уся увага зараз зосереджена на наших поточних оборонних операціях і контактах із військовими, що зумовило необхідність відкласти всі закордонні візити", – пояснив Зеленський.

Він зазначив, що разом з португальським урядовцем докладно обговорили Саміт миру, цей захід може стати "першим кроком до відновлення справедливого миру". Він має пройти у Швейцарії 15-16 червня.

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Зеленський подякував Монтенегру за підтвердження участі Португалії та запевнення, що ця країна використає свої контакти для забезпечення "щонайбільшої міжнародної підтримки" цього саміту.

До португаломовних країн, зокрема, належить Бразилія і низка африканських країн – колишні колонії країни.

Учора пресслужба президента повідомила, що Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні. ЗМІ заявляли, що планувалися візити до Іспанії та Португалії.

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У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що у Харківській області Сили оборони заблокували російських окупантів, тепер намагаються вибити їх звідти. Ввечері у Генштабі повідомили, що підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців.

15 травня Генштаб повідомив, що війська РФ намагаються відтіснити ЗСУ в районі Вовчанська, а Сили оборони прочісують околиці міста.

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