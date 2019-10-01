Зеленский: Я никогда не встречался и не общался с Джулиани

Владимир Зеленский (Фото: скриншот телеканала Наш)

Президент Владимир Зеленский заявил, что никогда не встречался и не общался с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Об этом он сказал на брифинге в Офисе президента во вторник вечером.

"Я никогда не встречался с Руди Джулиани. Никогда. И никогда у меня не было от него звонков", - заверил Зеленский.

До этих слов он сновь заявил, что не ощущает влияния на себя, о чем, считает Зеленский, свидетельствуют его действия.

"Я никогда не ощущаю никакого влияния на себя и у меня очень много людей, которые и на Западе, и в Украине хотели бы влиять на меня. Но я президент Украины и на меня, мне кажется, мои шаги свидетельствуют об этом, влиять невозможно", - сказал он.

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