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Конгресс США требует от Джулиани документы о давлении на Украину

Конгресс США требует от Джулиани документы о давлении на Украину - Фото
Рудольф Джулиани и Дональд Трамп (Фото: EPA)
01.10.2019, 10:48

Если адвокат Трампа не предоставит их, это могут счесть препятствованием расследованию

Главы комитетов Конгресса США по разведке, иностранным делам и надзору (все они из Демократической партии) направили Рудольфу Джулиани, адвокату президента США Дональда Трампа, повестку в рамках дознания по импичменту, сообщает CNN.

"Недавно вы заявили, что у вас есть доказательства - в форме текстовых сообщений, записей звонков и других способов коммуникации, - свидетельствующие о том, что вы действовали не один, и что другие чиновники администрации Трампа были вовлечены в эту схему", - сказано в письме конгрессменов.

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Согласно повестке, Джулиани должен предоставить все эти записи, сообщения и другие относящиеся к делу документы, комитетам Конгресса, чтобы те могли "в полной мере определить масштабы усилий президента и его администрации, чтобы заставить Украину вмешаться в наши президентские выборы 2020 года".

Если Джулиани проигнорирует эту повестку, в том числе по указанию Трампа, это, с точки зрения конгрессменов, послужит доказательством того, что он препятствует расследованию по импичменту, и может быть основанием для "неблагоприятного вывода для вас и президента".

Джулиани опубликовал твит, в котором подтверждает получение повестки. Он обвиняет демократов в предвзятости и обещает уделить внимание, в частности, вопросу о привилегии в отношениях адвоката и клиента.

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