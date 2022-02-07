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07.02.2022, 08:17

Союзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фото

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Союзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фото
Союзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фото
Союзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фотоСоюзнический ответ на агрессию РФ. В Польшу прибыли американские военные – фото

В Польшу прибывают дополнительные войска США для усиления восточного фланга НАТО. Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии приземлились на аэродроме в городе Жешув, передает пресс-служба Минобороны Польши.

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"Мы последовательно укрепляем безопасность Польши и восточного фланга НАТО. Это наш союзнический ответ на нарастающий кризис, вызванный агрессивными действиями России", – заявил глава оборонного ведомства Мариуш Блащак.

По его словам, немедленное прибытие дополнительных сил США – лучший ответ на угрозы, стоящие перед восточным флангом НАТО. Это также доказывает, что к союзническим обязательствам относятся очень серьезно, и является лучшим подтверждением лозунга "Вместе сильнее", сказал министр на пресс-конференции 6 февраля.

Глава ведомства сообщил, что 1700 американских солдат будут действовать в юго-восточной части Польши, усилив сдерживание и оборону страны и всего Альянса на фоне агрессивных действий России и Беларуси.

Еще 300 солдат США будут размещены в Германии.

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Теги: армия США, Мариуш Блащак, нато, агрессия рф, восточный фланг
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