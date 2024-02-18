Бои в Авдеевке. 3 ОШБр показала видео рейда в захваченные россиянами районы
Третья отдельная штурмовая бригада опубликовала видео боестолкновений в Авдеевке. На кадрах – интенсивные бои во время рейда 1-го механизированного батальона бригады, бойцы которого первыми зашли на захваченный врагом участок. Осторожно, в видео есть много ненормативной лексики.
"Бойцам приходится работать в условиях непрерывного вражеского огня артиллерии, сброса управляемых авиационных бомб, FPV-дронов и существенного численного превосходства сил противника", – сказано в сообщении.
На видео зафиксировано, как во время боев бойцы оказывают первую помощь раненым побратимам, морально поддерживают друг друга и шутят, чтобы ослабить напряжение.
Также есть кадры работы бойцов 3 ОШБр из станкового гранатомета и СПГ, поражения врага FPV-дронами, закладки взрывчатки и успешного подрыва здания с оккупантами.
15 февраля в 3 ОШБр официально подтвердили, что соединение было срочно переброшено в район Авдеевки для усиления украинского гарнизона.
За время пребывания 3 ОШБр на данном отрезке фронта воины бригады нанесли РФ такие потери:
→ более 1500 погибшими;
→ более 3500 ранеными;
→ более 20 единиц бронетехники.
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Всего за четыре месяца наступления на Авдеевку Россия потеряла более 47 000 солдат.
- 17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.
- Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод украинских подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.
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