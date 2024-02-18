Третья отдельная штурмовая бригада опубликовала видео боестолкновений в Авдеевке. На кадрах – интенсивные бои во время рейда 1-го механизированного батальона бригады, бойцы которого первыми зашли на захваченный врагом участок. Осторожно, в видео есть много ненормативной лексики.

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"Бойцам приходится работать в условиях непрерывного вражеского огня артиллерии, сброса управляемых авиационных бомб, FPV-дронов и существенного численного превосходства сил противника", – сказано в сообщении.

На видео зафиксировано, как во время боев бойцы оказывают первую помощь раненым побратимам, морально поддерживают друг друга и шутят, чтобы ослабить напряжение.

Также есть кадры работы бойцов 3 ОШБр из станкового гранатомета и СПГ, поражения врага FPV-дронами, закладки взрывчатки и успешного подрыва здания с оккупантами.

15 февраля в 3 ОШБр официально подтвердили, что соединение было срочно переброшено в район Авдеевки для усиления украинского гарнизона.

За время пребывания 3 ОШБр на данном отрезке фронта воины бригады нанесли РФ такие потери:

→ более 1500 погибшими;

→ более 3500 ранеными;

→ более 20 единиц бронетехники.

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Всего за четыре месяца наступления на Авдеевку Россия потеряла более 47 000 солдат.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод украинских подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

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